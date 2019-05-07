"Ливерпуль" - "Барселона": Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сойдутся "Ливерпуль" и "Барселона". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитом английский клуб. Первый поединок завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

7 мая 22:00

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Счет на "Камп Ноу" в первой игре открыл бывший нападающий "Ливерпуля" Луис Суарес. Лионель Месси в последние 15 минут оформил дубль и довел дело до разгрома. Таким образом, Барселона" очень близка к победе над "мерсисайдцами".

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Однако из прошлой Лиги чемпионов "Барса" вылетела как раз после победы в первом матче с разницей в три мяча.

Каталонцы не выходили в финал Лиги чемпионов УЕФА с 2015 года.

Четыре сезона назад "Барселона" выиграла свой пятый титул и с тех пор не доходила до 1/2 финала. Из пяти последних полуфиналов "Барса" выиграла всего два. "Ливерпуль" добрался до этой стадии второй раз подряд. Однако выйти во второй подряд финал будет чрезвычайно тяжело. Тем более что два последних матча на "Энфилде" каталонцы выиграли.

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