Ливерпуль - Фламенго: онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира (5 новостей) «Впервые за шесть лет главный трофей турнира уедет не в… Испанию»

В субботу, 21 декабря, "Ливерпуль" и "Фламенго" сыграют в финале клубного чемпионата мира. Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению.

Матчи клубного чемпионата мира в Украине показывает телеканал "UA: Первый". Именно он и покажет финальный поединок "Ливерпуль" – "Фламенго" в прямом эфире.

Начало трансляции в 19:25. Сам матч "Ливерпуль" – "Фламенго" начнется в 19:30. Посмотреть поединок можно онлайн на сайте телеканала по этой ссылке.

"Ливерпуль" в полуфинале турнира вырвал победу у мексиканского клуба "Монтеррей". Зато "Фламенго" обыграл "Аль-Хиляль".

Клубный чемпионат мира. Финал. «Ливерпуль» – «Фламенго». Видео трансляция…

Ни "Ливерпуль", ни "Фламенго" никогда не выигрывали клубный чемпионат мира.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Фламенго" читайте на сайте Спорт24.

Обновлено в 12:04 Впервые за шесть лет главный трофей турнира уедет не в… Испанию

Обновлено в 13:10 Клубный чемпионат мира редко бывает настолько захватывающим, чтобы считаться топовым турниром. Но всегда интересно сравнить лучших представителей своих частей света. Тот же "Монтеррей", с которым "Ливерпуль" справился в полуфинале, выглядел интересно и сыграно. "Фламенго" в своем полуфинале пришлось показывать характер – они первыми пропустили. Но после этого забили трижды и обеспечили себе место в финале. Это первый финал КЧМ для "Фламенго".