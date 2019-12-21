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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:10
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Ливерпуль - Фламенго: онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира

Ливерпуль - Фламенго: онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира (5 новостей)

«Впервые за шесть лет главный трофей турнира уедет не в… Испанию»

В субботу, 21 декабря, "Ливерпуль" и "Фламенго" сыграют в финале клубного чемпионата мира. Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению.

Матчи клубного чемпионата мира в Украине показывает телеканал "UA: Первый". Именно он и покажет финальный поединок "Ливерпуль" – "Фламенго" в прямом эфире.

Начало трансляции в 19:25. Сам матч "Ливерпуль" – "Фламенго" начнется в 19:30. Посмотреть поединок можно онлайн на сайте телеканала по этой ссылке.

"Ливерпуль" в полуфинале турнира вырвал победу у мексиканского клуба "Монтеррей". Зато "Фламенго" обыграл "Аль-Хиляль".

Клубный чемпионат мира. Финал. «Ливерпуль» – «Фламенго». Видео трансляция…
Клубный чемпионат мира. Финал. «Ливерпуль» – «Фламенго». Видео трансляция…

Ни "Ливерпуль", ни "Фламенго" никогда не выигрывали клубный чемпионат мира.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Фламенго" читайте на сайте Спорт24.

Обновлено в 12:04 Впервые за шесть лет главный трофей турнира уедет не в… Испанию

Обновлено в 13:10 Клубный чемпионат мира редко бывает настолько захватывающим, чтобы считаться топовым турниром. Но всегда интересно сравнить лучших представителей своих частей света. Тот же "Монтеррей", с которым "Ливерпуль" справился в полуфинале, выглядел интересно и сыграно. "Фламенго" в своем полуфинале пришлось показывать характер – они первыми пропустили. Но после этого забили трижды и обеспечили себе место в финале. Это первый финал КЧМ для "Фламенго".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  21.12.19, 10:02 В финале Клубного ЧМ-2019 встретятся английский "Ливерпуль" и бразильский "Фламенго".
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.12.19, 10:12 В 2019 году точно будет новый обладатель почетного трофея, но пока неизвестно откуда – из Европы или Южной Америки
Факты Факты  ·  21.12.19, 12:04 Впервые за шесть лет главный трофей турнира уедет не в… Испанию
Канал 112 Канал 112  ·  21.12.19, 13:10 "Ливерпуль" – "Фламенго". Английская и бразильская команды сойдутся в финале Клубного чемпионата мира. Онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" – "Фламенго" начнется на 112.ua в 19:00, а смотреть поединок…
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