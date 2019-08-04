Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч за Суперкубок Англии

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити". Две команды, которые до последнего тура боролись за чемпионство в Премьер-лиге, откроют новый сезон. Онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" начнется на 112.ua в 16:00.

4 августа, 17:00

Лондон, "Уэмбли"

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"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

В августе начинаются сезоны во всех топ чемпионатах. Вчера были сыграны матчи за Суперкубки в Германии и Франции, где трофеи добыли "Боруссия" и ПСЖ. Сегодня настал черед Англии, где между собой сойдутся два главных главных клуба страны - чемпион "Манчестер Сити" и победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль". Несмотря на раннее начало сезона, от команд стоит ждать футбола довольно высокого уровня.

Хотя рассчитывать на полноценные составы ни Клоппу, ни Гвардиоле не приходится. У "красных" точно не сыграет Садио Мане, у которого только завтра закончится отпуск. А "Сити" не поможет Мерез, который также провел очень длинный прошлый сезон. Зато наверняка сможем увидеть в действии новичка "горожан" Родри, купленного у "Атлетико" за 70 млн евро.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Горожане" выиграли лигу два раза подряд, поэтому они являются фаворитами нового сезона. Мы же пока провели только один год на этом уровне. Нам нужно доказать, что мы способны сохранить этот уровень, и 97 набранных очков не были случайностью. Это не так, что мы переигрывали все команды, вынося их со стадиона. У нас были упорные матчи, но мы были настоящей машиной по достижению результатов".

Личные встречи:

Между собой команды сыграли 179 матчей. В 87 из них победу одержал "Ливерпуль", в 45 победителями выходили игроки "Сити" и 47 поединков закончились вничью. В прошлом сезоне в Ливерпуле команды друг другу не забили, а в Манчестере победу 2:1 отпраздновал "Сити".

Прогноз 112.ua: 1:2

Обновлено в 14:36 Действующий чемпион Лиги чемпионов "Ливерпуль" и победитель АПЛ "Манчестер Сити" откроют футбольный сезон в Англии.