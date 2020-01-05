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"Ливерпуль" победил "Эвертон" благодаря невероятному голу 18-летнего футболиста – видео

"Ливерпуль" победил "Эвертон" благодаря невероятному голу 18-летнего футболиста – видео (6 новостей)

«Единственный гол забил полузащитник Кертис Джонс»

Ливерпуль обыграл Эвертон в матче 1/32 финала Кубка Англии со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил Кертис Джонс.

Отметим, что за Ливерпуль в этом матче дебютировал японский новичок клуба Такуми Минамино.

Ливерпуль — Эвертон 1:0 Гол: Джонс, 71

Ливерпуль: Адриан — Уильямс, Гомес, Филлипс, Милнер (Ларуси, 9) — Лаллана, Чиривелья, Джонс — Эллиот (Брюстер, 79), Ориги, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70)

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Эвертон: Пикфорд — Коулмен (Кен, 63), Холгейт, Мина, Динь — Сидибе, Сигурдссон (Делф, 63), Шнейдерлен, Уолкотт (Бернард, 79) — Калверт-Льюин, Ришарлисон

Предупреждение: Динь

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ливерпуль" победил "Эвертон" благодаря невероятному голу 18-летнего футболиста – видео»
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Terrikon Terrikon  ·  05.01.20, 19:56 Одно из самых интригующих противостояний 1/64 Кубка Англии состоялось в Ливерпуле, где состоялось дерби - одноименная команда принимала "Эвертон". Все решил шедевральный гол юного Кертиса Джонса.
Sport.ua Sport.ua  ·  05.01.20, 19:59 Единственный гол забил полузащитник Кертис Джонс
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.01.20, 20:21 "Ливерпуль" прошел в следующий раунд Кубка Англии, победив в дерби "Эвертон". Все в матче решил единственный гол Кертиса Джонса. Из-за насыщенного графика, "Ливерпуль" на этот матч выпустил не основу,…
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Sport.ua Sport.ua  ·  05.01.20, 20:25 «Ливерпуль» победил «Эвертон» в мерсисайдском дерби в Кубке Англии
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