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"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии: видео

"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии: видео (2 новости)

«Ливерпуль на выезде обыграл Кардифф. Благодаря этому мерсисайдцы вновь поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Кардифф –…»

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.04.19, 20:37 "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кардифф". Благодаря этому "мерсисайдцы" вновь поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Кардифф – Ливерпуль 0:2 Голы: Вейналдум, 57, Милнер, 81 (пен)Оба…
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