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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:12
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Ливерпуль подписал первого зимнего новичка

Ливерпуль подписал первого зимнего новичка (10 новостей)

«Новичок Ливерпуля Такуми Минамино - о трансфере»

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о переходе японского нападающего Такуми Минамино из "Ред Булл Зальцбург". Об этом информирует официальный сайт "мерсисайдцев".

Футболист сможет выступать за свой новый клуб с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Подробности соглашения с форвардом не уточняются. Известно лишь, что за свою новую команду Такуми будет выступать под 18 номером.

Интересно, что на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Зальцбург" выступали в одном квартете. Оба матча выиграла команда Юргена Клоппа (4:3 дома и 2:0 на выезде).

В нынешнем сезоне японец принял участие в 14 матчах чемпионата Австрии, в которых стал автором 5 забитых мячей. Также на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 6 матчах Лиги чемпионов.

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Terrikon Terrikon  ·  19.12.19, 10:42 "Ливерпуль" объявил о трансфере нападающего "Зальцбурга" Такуми Минамино
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