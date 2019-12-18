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Ливерпуль с трудом вышел в финал КЧМ (6 новостей) «Английская команда переиграла «Монтеррей»»

Английский "Ливерпуль" стал вторым финалистом 16-го клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

Монтеррей – Ливерпуль 1:2

Голы: Фунес Мори, 14 – Кейта, 12, Фирмино, 90 + 1

Встреча выдалась для победителя Лиги чемпионов крайне непростой, так как решающий мяч англичане забили уже в компенсированное арбитром время.

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В первом тайме команды обменялись голами уже к 15-й минуте. На точный удар Кейта мексиканцы ответили взятием ворот в исполнении Фунеса.

Ключевым стал точный удар Фирмино на 90 + 1 минуте. В финале "Ливерпуль" сыграет с бразильским "Фламенго".

Матч за третье место состоится 21 декабря в 16:30, а финал начнется в 19:30. Решающий поединок пройдет на стадионе "Халифа" в Дохе. К слову, данная арена примет чемпионат мира в 2022 году.

Видео решающего гола Фирмино: