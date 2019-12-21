"Ливерпуль" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира по футболу. Видео (7 новостей) «Наставник добывает трофеи на международной арене»

В Дохе поединком "Ливерпуль" - "Сантос" подбежал к завершению 16 розыгрыш Клубного чемпионата мира, передает корреспондент УНН.

Основное время не выявило победителя финальной баталии. Только передача Садио Мане в штрафной на Фирмино привела к голу бразильца на 99 минуте (в первом экстра-тайме) - 1:0.

Примечательно, что для "мерсисайдцев" этот титул на КЧС стал первым в истории. Ранее, а именно в 2005 году, "Ливерпуль" уступил в финале "Сан-Паулу".

Клубный чемпионат мира. Финал. «Ливерпуль» – «Фламенго». Видео трансляция…

Добавим, что самым титулованным является мадридский "Реал" - 4 титула, дальше идет "Барселона" с тремя и "Коринтианс" с двумя выигрышами.