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"Ливерпуль" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира по футболу. Видео

"Ливерпуль" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира по футболу. Видео (7 новостей)

«Наставник добывает трофеи на международной арене»

В Дохе поединком "Ливерпуль" - "Сантос" подбежал к завершению 16 розыгрыш Клубного чемпионата мира, передает корреспондент УНН.

Основное время не выявило победителя финальной баталии. Только передача Садио Мане в штрафной на Фирмино привела к голу бразильца на 99 минуте (в первом экстра-тайме) - 1:0.

Примечательно, что для "мерсисайдцев" этот титул на КЧС стал первым в истории. Ранее, а именно в 2005 году, "Ливерпуль" уступил в финале "Сан-Паулу".

Клубный чемпионат мира. Финал. «Ливерпуль» – «Фламенго». Видео трансляция…
Клубный чемпионат мира. Финал. «Ливерпуль» – «Фламенго». Видео трансляция…

Добавим, что самым титулованным является мадридский "Реал" - 4 титула, дальше идет "Барселона" с тремя и "Коринтианс" с двумя выигрышами.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ливерпуль" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира по футболу. Видео»
Фото Ливерпуль впервые в истории выиграл Клубный чемпионат мира
Фото Ливерпуль впервые в истории выиграл Клубный чемпионат мира
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.12.19, 20:56 Бразильский центрфорвард английского "Ливерпуля" Фирмино принес своему клубу победу над бразильским "Фламенгу"
Униан Униан  ·  21.12.19, 22:13 В финальном матче английский клуб лишь в овертайме сумел победить "Фламенго".
Униан Униан  ·  21.12.19, 22:13 В финальном матче английский клуб лишь в овертайме сумел победить "Фламенго".
Sport.ua Sport.ua  ·  21.12.19, 22:22 Единственный гол в матче был забит в дополнительное время
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Sport.ua Sport.ua  ·  21.12.19, 23:05 Наставник добывает трофеи на международной арене
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