Ливия официально попросила у Турции военной защиты от повстанцев (4 новости) « Анкара готова направить войска в Ливию для поддержки ГНА»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что от правительства Ливии поступило обращение о введении турецких войск в страну для борьбы с войсками генерала Халифы Хафтара, которые наступают на Триполи. Об этом сообщает Al-Monitor.

"Мы оказывали и будем продолжать оказывать всевозможную поддержку правительству Триполи, которое борется с генералом-путчистом, поддерживаемым различными европейскими и арабскими странами. Поскольку нас туда пригласили, мы примем просьбу послать солдат", - заявил Эрдоган.

По его словам, парламент Турции проголосует за предложение об отправке войск в Ливию уже 8 января.

Министр из правительства национального согласия, которое базируется в Триполи, заявил, что Ливия будет запрашивать военную ​​помощь только в случае усугубления насилия в Триполи.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал узнать, что делают в Ливии российские наемники из частной военной компании "Вагнера" и в очередной раз заявил о готовности ввести войска в Ливию, если международно признанное правительство подаст соответствующий запрос.

22 декабря сообщалось, что парламент Турции в субботу проголосовал за соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Ливией, которое делает возможным введение турецкой армии в страну.

Гражданская война в Ливии не закончилась после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи, правившего Ливией фактически более 40 лет. Страна разделена на две части. Западная контролируется правительством национального согласия, которое было сформировано при содействии ООН. Его признает почти все мировое сообщество, в том числе и Турция. Правительство находится в Триполи.

Восточная часть страны контролируется Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Хафтар налаживает тесные связи с Москвой. Его поддерживает не только Россия, но также Египет и ОАЭ.