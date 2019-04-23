Ливийский маршал Хафтар объявил о второй фазе наступления на Триполи

В район наступления на столицу Триполи перебрасываются резервы - видимо, генерал Хафтар собирается достичь успеха до наступления месяца Рамадан.Представители командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара объявили в понедельник, 22 апреля, о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.

Триполи удерживают силы, лояльные ливийскому правительству национального согласия (ПНС), наступление на город ведется с начала апреля без существенного успеха. Однако теперь Хафтар планирует бросить в бой резервы и ускорить наступление. Сейчас бои ведутся в 20 километрах от столицы. Источники испанского агентства EFE сообщают, что обострение ситуации на фронте может быть связано со скорым наступлением месяца Рамадан (5 мая - 4 июня), когда сторонам придется согласиться на перемирие. До этого момента Хафтар надеется взять под свой контроль если не весь город, то аэропорт Триполи. Ливийское правительство национального согласия, признанное международным сообществом, 18 апреля выдало ордер на арест Хафтара. Военная прокуратура санкционировала арест командующего Ливийской национальной армией и его шести подчиненных. Их обвиняют в совершении авианалетов на жилой квартал в ливийской столице. 20 апреля началось контраступление на позиции Хафтара, которое тоже не увенчалось успехом. Россия поддерживает Хафтара Ливийского генерала поддерживают, в первую очередь, Египет, ОАЭ и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера. ______________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.