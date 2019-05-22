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Ливни, град и шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде

Ливни, град и шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде (3 новости)

«22.05.2019, 15:59 Град со шквальным ветром: харьковчан предупреждают об ухудшении погоды»

В Харькове и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом Vgorode сообщили в Украинском гидромедцентре. По данным синоптиков, на территории Харьковской области до 21:00 22 мая длится штормовое предупреждение. Ожидается гроза, град диаметром 6-19 миллиметров. Шквальный ветер будет достигать 15-24 метров в секунду. Уровень опасности - желтый. Фото: meteo.gov.ua Согласно прогнозу погоды, завтра, 23 мая, после обеда в Харькове также возможны гроза, град, шквалы. Погода в Харькове: на 22 мая объявлено штормовое предупреждение. Фото: Sinoptik.ua Смотрите еще актуальные новости о погоде в Харькове: Зонтик пригодится: какой будет погода в Харькове на этой неделе Бабье лето в ноябре и снег в мае: какими аномалиями удивляла харьковчан погода Порывы ветра: в Харькове столб рухнул на машины Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай все новости в нашем канале Telegram и подписывайся на нас в Instagram

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РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 11:55 Погода в Украине в четверг, 23 мая, принесет кратковременные дожди и грозы, а в некоторых районах прогнозируются сильные ливни, град и шквальный ветер. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко…
Newsroom Newsroom  ·  22.05.19, 15:59 22.05.2019, 15:59 Град со шквальным ветром: харьковчан предупреждают об ухудшении погоды
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