Лобода рассказала о пластической операции на карантине: фото без ретуши (3 новости) «Певица заявляет, что у нее здоровый режим и полноценный сон»

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет в России, в очередной раз прокомментировала слухи о своих пластических операциях. Певица в интервью российской телеведущей Ксении Собчак однажды уже доказывала, что она никогда не увеличивала губы и не прибегала к "уколам красоты". На этот раз звезда решила еще раз рассказать поклонникам, что ее красота абсолютно естественная и она делает никаких подтяжек лица и не ложилась под хирургический нож.

Так, Лобода в своем аккаунте в Instagram опубликовала две фотографии и показала, как она выглядит сейчас.

Отметим, что все началось с того, что в прошлом посте артистка опубликовала фото, на котором ее просто не узнать. Читатели начали писать, что она сделала пластику и у нее изменился даже выражение лица.

"Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено. Спасибо родителям за гены. И ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам. 1 – Светик; 2- Loboda в образе", - подписала снимок она.

https://www.instagram.com/p/CAklL2rB8py/

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