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Ломаченко бросил вызов новому чемпиону мира: громкое заявление вызвало ажиотаж

Ломаченко бросил вызов новому чемпиону мира: громкое заявление вызвало ажиотаж (4 новости)

«Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что он готов провести бой с американцем Теофимо Лопесом, который стал чемпионом мира в легком…»

Украинский боксер Василий Ломаченко, который владеет тремя чемпионскими поясами, будет сражаться за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Его соперником должен стать Теофимо Лопес. 22-летний американец накануне выиграл чемпионский пояс по версии IBF в бою против Ричарда Комми.

Поэтому именно Лопес теперь владеем поясом, которого не хватает Ломаченко, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец был на бою Лопеса против Коммми.

И именно против Лопеса Ломаченко может провести следующий бой. Он, скорее всего, состоится в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден".

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О том, что бой может состояться в апреле 2020 года, заявил и сам Ломаченко в комментарии ESPN.

"Конечно же, я хочу драться с Лопесом в объединительном поединке. Сейчас он уже чемпион мира. Поздравляю в моем клубе. Увидимся в апреле. Трудно что-то сказать по его выступлению, потому что это было всего два раунда. Я не понял, что произошло. Это бокс, именно поэтому мы его и любим. Поразил ли он меня? У него всегда была сила. Он умный боксер, но все же зависит от соперника. Планы на 2020 год: объединить все пояса, а после этого хочу организовать бой с Джервонтой Дэвисом", – заявил Ломаченко.

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Апостроф Апостроф  ·  15.12.19, 13:40 Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что он готов провести бой с американцем Теофимо Лопесом, который стал чемпионом мира в легком весе.
РБК Украина РБК Украина  ·  15.12.19, 16:28 Украинский боксер Василий Ломаченко бросил вызов новому чемпиону мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу. Слова Ломаченко приводит ESPN.Василий Ломаченко вызвал Лопеса на бой в апреле предстоящего…
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