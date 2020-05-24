Ломаченко - путь свободен: США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну (3 новости) «Власти США планируют в ближайшее время возобновить чемпионаты в НБА, НХЛ, турниры по теннису и гольфу»

Министерство национальной безопасности США предоставило некоторым профессиональным спортсменам разрешение на въезд в страну,пишет The New York Times.

В заявлении департамента говорится, что иностранным игрокам в бейсбол, баскетбол, гольф, хоккей и теннис, а также их семьям и основным сотрудникам будет разрешено въехать в США. В своем стремлении восстановить экономику президент Трамп призвал спортивных комиссаров возобновить игру.

"Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимые экономические выгоды, но, что не менее важно, они приносят общественную гордость и национальное единство. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт", - сказал Чед Вольф, исполняющий обязанности секретаря Департамента внутренней безопасности.

В конце января администрация запретила въезд в США иностранцам, которые находились в Китае в течение предыдущих 14 дней. Позже администрация ввела аналогичные ограничения для жителей Ирана и многих европейских стран, вк...