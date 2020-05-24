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Ломаченко - путь свободен: США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну

Ломаченко - путь свободен: США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну (3 новости)

«Власти США планируют в ближайшее время возобновить чемпионаты в НБА, НХЛ, турниры по теннису и гольфу»

Министерство национальной безопасности США предоставило некоторым профессиональным спортсменам разрешение на въезд в страну,пишет The New York Times.

В заявлении департамента говорится, что иностранным игрокам в бейсбол, баскетбол, гольф, хоккей и теннис, а также их семьям и основным сотрудникам будет разрешено въехать в США. В своем стремлении восстановить экономику президент Трамп призвал спортивных комиссаров возобновить игру.

"Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимые экономические выгоды, но, что не менее важно, они приносят общественную гордость и национальное единство. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт", - сказал Чед Вольф, исполняющий обязанности секретаря Департамента внутренней безопасности.

В конце января администрация запретила въезд в США иностранцам, которые находились в Китае в течение предыдущих 14 дней. Позже администрация ввела аналогичные ограничения для жителей Ирана и многих европейских стран, вк...

ФОТО К НОВОСТИ: «Ломаченко - путь свободен: США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну»
Фото Польша разрешила въезд иностранным студентам в период карантина
Фото Ломаченко - путь свободен: США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну
Фото США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну
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Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 11:27 Власти США планируют в ближайшее время возобновить чемпионаты в НБА, НХЛ, турниры по теннису и гольфу.
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