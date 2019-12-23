Ломаченко рассказал, почему Top Rank выгодно его поражение в бою с Лопесом (4 новости) «Просто профессиональный бокс – это бизнес»

"Думаю, что для Top Rank наш с Лопесом бой - это беспроигрышный вариант. Побеждаю я - подтверждаю свое звание звезды промоутерской компании, проиграю - у них появляется новая мега-звезда. Наверное, скорее всего для их бизнеса Лопес даже более выгодна фигура", - рассказал Ломаченко.

Предварительно поединок "Ломаченко - Лопес" состоится в апреле 2020 года. Для украинца это будет поединок за статус абсолютного чемпиона легкого веса, тогда как американец не сможет завоевать статус франчайзингового чемпиона WBC даже в случае победы.

Как сообщалось ранее в УНН, чемпион IBF пообещал нокаутировать Ломаченко и бросить на настил титул украинца.