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Ломаченко рассказал, почему Top Rank выгодно его поражение в бою с Лопесом

Ломаченко рассказал, почему Top Rank выгодно его поражение в бою с Лопесом (4 новости)

«Просто профессиональный бокс – это бизнес»

"Думаю, что для Top Rank наш с Лопесом бой - это беспроигрышный вариант. Побеждаю я - подтверждаю свое звание звезды промоутерской компании, проиграю - у них появляется новая мега-звезда. Наверное, скорее всего для их бизнеса Лопес даже более выгодна фигура", - рассказал Ломаченко.

Предварительно поединок "Ломаченко - Лопес" состоится в апреле 2020 года. Для украинца это будет поединок за статус абсолютного чемпиона легкого веса, тогда как американец не сможет завоевать статус франчайзингового чемпиона WBC даже в случае победы.

Как сообщалось ранее в УНН, чемпион IBF пообещал нокаутировать Ломаченко и бросить на настил титул украинца.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 07:46 Теофимо Лопес не сомневается в своей победе над Василием Ломаченко.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  23.12.19, 09:02 Просто профессиональный бокс – это бизнес
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.19, 09:24 Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко считает, что его бой против чемпиона IBF Теофимо Лопеса – беспроигрышный вариант для их промоутерской организации Top Rank, но все же для…
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