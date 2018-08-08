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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:17
Ломаченко забивает гвозди голыми руками (Видео)

Ломаченко забивает гвозди голыми руками (Видео) (9 новостей)

«Украинцы продолжают покорять бокс»

Американская BWAA (ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе) поставила украинца Василия Ломаченко на вершину рейтинга лучших боксеров мира вне весовой категории. 

Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Рейтинг определяется объединением данных из поданных списков топ-10 вне зависимости от весовой категории от каждого члена ассоциации. 

1. Василий Ломаченко – 216.2. Теренс Кроуфорд – 213.3. Геннадий Головкин – 181.4. Майки Гарсия – 160.5. Эррол Спенс – 131.6. Наойя Инуэ – 106.7. Срисакет Сор Рунгвисаи – 105.8. Александр Усик – 98.9. Сауль Альварес – 87.10. Энтони Джошуа – 70.

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Обновлено в 13:01 Украинцы продолжают покорять бокс.

Обновлено в 13:17 Два украинца попали в список 10 лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).Рейтинг обновляется раз на два месяца и Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) уже третий раз кряду занимает в нем первое место.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ломаченко забивает гвозди голыми руками (Видео)»
Фото Ломаченко забивает гвозди голыми руками (Видео)
Фото Василий Ломаченко забил гвозди голыми руками
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Багнет Багнет  ·  08.08.18, 10:40 Боксер-профессионал Василий Ломаченко похвастался своей физической силой.В своем инстаграме спортсмен опубликовал видео, на котором голыми руками забивает гвозди в сруб. Запись набрала более 300 тысяч…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  08.08.18, 11:52 Американская BWAA (ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе) определила украинца Василия Ломаченко во главе рейтинга лучших боксеров мира вне весовой категории. Об этом сообщил "112.ua".По информации…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.08.18, 11:59 Чемпион мира по версии WBO в полулегком и втором полулегком весе Василий Ломаченко стал первым в рейтинге лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов...
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Газета День Газета День  ·  08.08.18, 12:48 Ассоциация журналистов Америки (BWAA) в очередной раз признала украинца Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории (pound-for-pound, p4p). Рейтинг p4p обновляется один раз…
Униан Униан  ·  08.08.18, 12:57 Александр Усик впервые попал в 10-ку лучших.
ТСН ТСН  ·  08.08.18, 13:01 Украинцы продолжают покорять бокс.
Facenews Facenews  ·  08.08.18, 13:17 Два украинца попали в список 10 лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).Рейтинг обновляется раз на два месяца и Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) уже третий…
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