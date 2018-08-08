Ломаченко забивает гвозди голыми руками (Видео)

Американская BWAA (ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе) поставила украинца Василия Ломаченко на вершину рейтинга лучших боксеров мира вне весовой категории.

Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Рейтинг определяется объединением данных из поданных списков топ-10 вне зависимости от весовой категории от каждого члена ассоциации.

1. Василий Ломаченко – 216.2. Теренс Кроуфорд – 213.3. Геннадий Головкин – 181.4. Майки Гарсия – 160.5. Эррол Спенс – 131.6. Наойя Инуэ – 106.7. Срисакет Сор Рунгвисаи – 105.8. Александр Усик – 98.9. Сауль Альварес – 87.10. Энтони Джошуа – 70.

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Обновлено в 13:01 Украинцы продолжают покорять бокс.

Обновлено в 13:17 Два украинца попали в список 10 лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).Рейтинг обновляется раз на два месяца и Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) уже третий раз кряду занимает в нем первое место.