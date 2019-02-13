Лондонский аэропорт Лутон сменил название Kiev на Kyiv

Компания WizzAir ввела употребление названия столицы Украины в соответствии с правописания на английском: Kyiv Международный лондонский аэропорт Лутон ввел употребление названия столицы Украины в соответствии с правописанием на английском – Kyiv. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании. "В рамках кампании #CorrectUA международный лондонский аэропорт Лутон 13 февраля 2019 года сообщил посольству, что компания WizzAir ввела употребление названия столицы Украины в соответствии с правописания на английском: Kyiv!" - говорится в сообщении в Twitter. У рамках кампанії "#CorrectUA", міжнародний Лондонський аеропорт Лутона 13 лютого 2019 року повідомив Посольство про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською: Kyiv! #KyivNotKiev. pic.twitter.com/Jfe41VSGAh — Ukraine´s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 февраля 2019 г. На англоязычной версии сайта авиакомпании Wizz Air название украинской столицы также указано правильно - Kyiv.

Обновлено в 17:11 Уйти от советского варианта названия украинской столицы ранее призвал украинский МИД.

Обновлено в 18:17 Они отметили, что аэропорт Лутона 13 февраля сообщил в посольство о том, что компания WizzAir ввела употребление названия столицы Украины согласно правописанию на английском – Kyiv.