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Комментарии Комментарии · · Обновлено в 18:17
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Лондонский аэропорт Лутон сменил название Kiev на Kyiv

Лондонский аэропорт Лутон сменил название Kiev на Kyiv (6 новостей)

«Уйти от советского варианта названия украинской столицы ранее призвал украинский МИД»

Компания WizzAir ввела употребление названия столицы Украины в соответствии с правописания на английском: Kyiv Международный лондонский аэропорт Лутон ввел употребление названия столицы Украины в соответствии с правописанием на английском – Kyiv. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании. "В рамках кампании #CorrectUA международный лондонский аэропорт Лутон 13 февраля 2019 года сообщил посольству, что компания WizzAir ввела употребление названия столицы Украины в соответствии с правописания на английском: Kyiv!" - говорится в сообщении в Twitter. У рамках кампанії "#CorrectUA", міжнародний Лондонський аеропорт Лутона 13 лютого 2019 року повідомив Посольство про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською: Kyiv! #KyivNotKiev. pic.twitter.com/Jfe41VSGAh — Ukraine´s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 февраля 2019 г. На англоязычной версии сайта авиакомпании Wizz Air название украинской столицы также указано правильно - Kyiv.

Обновлено в 17:11 Уйти от советского варианта названия украинской столицы ранее призвал украинский МИД.

Обновлено в 18:17 Они отметили, что аэропорт Лутона 13 февраля сообщил в посольство о том, что компания WizzAir ввела употребление названия столицы Украины согласно правописанию на английском – Kyiv.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  13.02.19, 14:08 Международный лондонский аэропорт Лутон ввел употребление названия столицы Украины в соответствии с правописанием на английском – Kyiv.
Depo.ua Depo.ua  ·  13.02.19, 14:16 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Twitter посольства Украины в Великобритании. "В рамках кампании #CorrectUA, международный Лондонский аэропорт Лутон 13 февраля 2019-го года уведомил Посольство о…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.02.19, 16:22 Международный лондонский аэропорт Лутон ввел употребление названия столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  13.02.19, 17:11 Уйти от советского варианта названия украинской столицы ранее призвал украинский МИД.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.02.19, 18:17 В лондонском аэропорту Лутона начали писать правильное англоязычное название украинской столицы Kyiv вместо обрусевшего Kiev. Это произошло в рамках кампании #CorrectUA, – сообщило посольство Украины…
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