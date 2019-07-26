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Лопес в день рождения оторвалась под живую музыку

Лопес в день рождения оторвалась под живую музыку (4 новости)

«На днях певице исполнилось 50 лет»

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которой на днях исполнилось 50 лет, сыграет в фильме "Крестная мать" студии STXFilms. Лопес также планирует выступить режиссером и продюсером ленты, сообщает Deadline.

Главная героиня — колумбийская наркобаронесса Грисельда Бланко, которая прославилась в 1970-80-х годах, после того как построила свой бизнес и контролировала поставки крупных партий героина и кокаина из Колумбии в США. Она также слыла криминальным авторитетом и вела нарковойны, с особой жестокостью расправляясь с врагами. 

Сценарий картины напишут Теренс Уинтер ("Волк с Уолл-стрит") и Регина Коррадо ("Дэдвуд"). 

Двойной Уилл Смит в фильме
Двойной Уилл Смит в фильме "Двойник": вышел второй трейлер

О дате выхода фильма "Крестная мать" не сообщается.

Отметим, что в 2017 году Кэтрин Зета-Джонс сыграла Грисельду Бланко в телефильме "Крестная мать кокаина".

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