Луценко говорит, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ о том, что он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает «Корреспондент». "Нет, (это) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор в комментарии Украинской правде. При этом Луценко признал, что, знаком с Парнасом и Фруманом. "С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он. По данным издания NBC News, Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.