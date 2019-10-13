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Луценко говорит, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович

Луценко говорит, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович (4 новости)

«Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает информацию СМИ о том, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман по его просьбе…»

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ о том, что он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает «Корреспондент». "Нет, (это) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор в комментарии Украинской правде. При этом Луценко признал, что, знаком с Парнасом и Фруманом. "С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он. По данным издания NBC News, Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  13.10.19, 15:16 Экс-генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ, что склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фруман настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
Капитал Капитал  ·  13.10.19, 16:25 Бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ, он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.10.19, 17:15 Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает информацию СМИ о том, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман по его просьбе настаивал на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
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