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Луценко не видит оснований для того, чтобы уходить в отставку

Луценко не видит оснований для того, чтобы уходить в отставку (5 новостей)

«Луценко заявил, что юридические оценки допускают роспуск ВР как до 28 мая, так и после»

Генеральный прокурор Юрий Луценко регулярно встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

На вопрос, обращался ли к нему Зеленский или его представители, Луценко ответил отрицательно.

"Если вас интересует, то с господином Зеленским у меня достаточно длительные отношения, об этом знают все, кто смотрит 95-й Квартал, но были и встречи не такие публичные, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но достаточно регулярными. Я не голосовал за господина Зеленского, но считаю, что такая убедительная победа дает ему серьезный мандат народного доверия", - сказал он.

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Генпрокурор отметил, что готов помочь Зеленскому в вопросах борьбы с коррупцией, преодоления монополизма, если тому понадобится его помощь. 

Ранее Луценко заявил, что не видит "ни юридических, ни моральных" оснований для своей отставки после победы на выборах Зеленского.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 14:26 Луценко заявил, что "юридические оценки" допускают роспуск ВР как до 28 мая, так и после.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.05.19, 14:28 Генпрокурор України Юрій Луценко готовий спілкуватися з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє телеканал Еспресо. #Еспресо #ГПУ #Луценко #Зеленський #корупція Telegram - https://t.me/espresotb
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.05.19, 14:42 Генпрокурор України Юрій Луценко не бачить підстав для того, аби йти у відставку. Про це повідомляє телеканал Еспресо. #Еспресо #Луценко #відставка #ГПУ #влада Telegram - https://t.me/espresotb
UAinfo UAinfo  ·  06.05.19, 18:05 Врешті-решт, коли його без юридичної освіти шляхом політичної корупції з олігархічними групами в парламенті протягували в Генпрокурори
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