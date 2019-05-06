Луценко не видит оснований для того, чтобы уходить в отставку (5 новостей) «Луценко заявил, что юридические оценки допускают роспуск ВР как до 28 мая, так и после»

Генеральный прокурор Юрий Луценко регулярно встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

На вопрос, обращался ли к нему Зеленский или его представители, Луценко ответил отрицательно.

"Если вас интересует, то с господином Зеленским у меня достаточно длительные отношения, об этом знают все, кто смотрит 95-й Квартал, но были и встречи не такие публичные, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но достаточно регулярными. Я не голосовал за господина Зеленского, но считаю, что такая убедительная победа дает ему серьезный мандат народного доверия", - сказал он.

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Генпрокурор отметил, что готов помочь Зеленскому в вопросах борьбы с коррупцией, преодоления монополизма, если тому понадобится его помощь.

Ранее Луценко заявил, что не видит "ни юридических, ни моральных" оснований для своей отставки после победы на выборах Зеленского.