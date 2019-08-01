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Луценко похвастался, как отдыхал в Провансе

Луценко похвастался, как отдыхал в Провансе (7 новостей)

«Генпрокурор завершил десятидневный отпуск»

Генеральный прокурор Юрий Луценко завершил отпуск во Франции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе", – написал он.

"Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья", – сообщил Луценко, показав фотографии.

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Ранее сообщалось, что бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Луценко похвастался, как отдыхал в Провансе»
Фото Луценко рассказал об отпуске в Провансе: Горы, виноград, лаванда, море и друзья
Фото Луценко показал фото из отпуска в Провансе
Фото Луценко показал фото с отдыха в Провансе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  01.08.19, 11:59 Генпрокурор Украины Юрий Луценко после парламентских выборов пошел в долгосрочную отпуск и поехал на отдых во французский город Горд, недалеко от известного курорта Сен-Тропе.
Украинская правда Украинская правда  ·  01.08.19, 14:14 "Завершил 10-дневный отпуск в Провансе", – сообщил генпрокурор.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.08.19, 14:18 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что провел свой отпуск в Провансе (историческая область на юго-востоке Франции).
Капитал Капитал  ·  01.08.19, 14:23 Генеральный прокурор Юрий Луценко завершил отпуск во Франции. «Завершил 10-дневный отпуск в Провансе», — написал он в Facebook. «Невероятная атмосфера…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  01.08.19, 14:52 Генпрокурор завершил десятидневный отпуск.
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