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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 13:09
· Евромайдан · Допрос · Следователь
Луценко: Порошенко готов повторно дать показания по делам Майдана, но следователь должен согласовать время

Луценко: Порошенко готов повторно дать показания по делам Майдана, но следователь должен согласовать время (4 новости)

«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Президент Петр Порошенко готов предоставить повторные показания в расследовании преступлений против Майдана, но…»

Учитывая статус главы государства, следователь должен был согласовать с президентом Петром Порошенко график и время проведения допроса по делу Евромайдана, заявил генпрокурор Юрий Луценко.Президент Украины Петр Порошенко готов в любой момент повторно дать показания по делу Майдана. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге 7 мая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Президент человек, который чтит законы, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля. Очевидно, учитывая статус главы государства, следователь должен был согласовать с ним график и время проведения такого допроса. Я точно знаю от президента, что он готов представить все известные ему факты, чтобы [начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей] Горбатюк хотя бы на пятый год расследования предоставил обществу окончательные результаты", сказал генпрокурор.

18 ноября 2016 года состоялся допрос Порошенко по делу о преступлениях против активистов Революции достоинства 2013 2014 годов.

В конце 2018 года Горбатюк сообщил, что подозреваемыми по делам Майдана являются 438 человек это и правоохранители, и титушки, и активисты. "Из 52 осужденных реальный срок получили девять титушек", рассказал он.

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15 апреля 2019 года Порошенко заявил, что недоволен работой управления спецрасследований ГПУ, которое "сконцентрировало все дела по Майдану".

Допрос Порошенко в ГПУ должен был состояться 7 мая 2019 года, но глава государства на него не явился. Горбатюк рассказал, что Порошенко вызвали в ГПУ, чтобы задать ему дополнительные вопросы о событиях 1 декабря 2013 года и 18 19 февраля 2014 года. Также президент должен был подписать протокол допроса, который состоялся в 2016 году.

Обновлено в 13:09 «Горбатюку надо работать над собой, потому что генеральный прокурор – точно не та личность, которая может организовывать подпись свидетеля. Я точно знаю, что два следователя находились на территории Администрации Президента примерно год назад и допрашивали президента. Почему они не взяли его подпись, пусть Горбатюк спросит своих подчиненных», - добавил генпрокурор.

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