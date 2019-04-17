Луценко признался, что приврал слегка

Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко признался, что не получал от посла США Мари Йованович "список неприкасаемых" лиц. Об этом сообщил Луценко в интервью The Babel.
"Встреча была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Она проходила не один на один. Она была не одна, и я был не один. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Касько. Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова, – в этом были признаки злоупотребления", – сообщил Луценко.
"По ее словам, Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров. Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкосновенных персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (бывшее название улицы Сикорского, где находится посольство США). Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
Луценко обвиннил посла США Мари Йованович в передаче ему так называемого списка "неприкасаемых". В Госдепе и посольстве США все обвинения опровергают. Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине из-за ее критических заявлений в сторону администрации президента. Президент Украины Порошенко назвал посла Йованович "большим другом Украины".
Обновлено в 23:45 Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что во время встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович просила его не преследовать бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько. Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко, передают Українські Новини. По его словам,…
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Обновлено в 00:20 "Есть уточнение по поводу списка, который озвучила госпожа посол Мари Йованович. Встреча проходила не один на один. Госпожу Йованович интересовало дело [бывшего заместителя генпрокурора] Виталия Касько. Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова, в этом были признаки злоупотребления. По ее словам, Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров", сказал Луценко.