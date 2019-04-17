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Фокус Фокус · · Обновлено в 00:20
· США · Посол
Луценко признался, что приврал слегка

Луценко признался, что приврал слегка (5 новостей)

«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что не получал список неприкасаемых лиц от посла США Мари Йованович. Об этом Луценко…»

Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко признался, что не получал от посла США Мари Йованович "список неприкасаемых" лиц. Об этом сообщил Луценко в интервью The Babel.

"Встреча была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Она проходила не один на один. Она была не одна, и я был не один. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Касько. Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова, – в этом были признаки злоупотребления", – сообщил Луценко.

"По ее словам, Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров. Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкосновенных персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (бывшее название улицы Сикорского, где находится посольство США). Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие", – сказал он.

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Луценко обвиннил посла США Мари Йованович в передаче ему так называемого списка "неприкасаемых". В Госдепе и посольстве США все обвинения опровергают. Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине из-за ее критических заявлений в сторону администрации президента. Президент Украины Порошенко назвал посла Йованович "большим другом Украины".

Обновлено в 23:45 Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что во время встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович просила его не преследовать бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько. Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко, передают Українські Новини. По его словам,…

Обновлено в 00:20 "Есть уточнение по поводу списка, который озвучила госпожа посол Мари Йованович. Встреча проходила не один на один. Госпожу Йованович интересовало дело [бывшего заместителя генпрокурора] Виталия Касько. Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова, в этом были признаки злоупотребления. По ее словам, Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров", сказал Луценко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Луценко признался, что приврал слегка»
Фото Луценко признался, что "списка неприкасаемых" от Йованович у него не было
Фото Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович
Фото Луценко признался, что приврал слегка
Фото Луценко заявил, что Йованович просила не преследовать экс-замгенпрокурора Касько
Фото "Диктуйте список неприкосновенных персон". Луценко рассказал, что Йованович не передавала ему список лиц, которых нельзя привлекать к ответственности
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  17.04.19, 22:19 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что не получал "список неприкасаемых" лиц от посла США Мари Йованович. Об этом Луценко заявил в интервью изданию "theБабель". Так, Луценко рассказал,…
Багнет Багнет  ·  17.04.19, 22:45 Генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не давала ему "список неприкасаемых" лиц.Как пишет ЛБ, в интервью "Бабелю" Луценко рассказал об обстоятельствах…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  17.04.19, 23:45 Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что во время встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович просила его не преследовать бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько. Об этом он сказал…
Гордон Гордон  ·  18.04.19, 00:20 Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посла США в Украине Мари Йованович на встрече в 2017 году интересовало дело бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько.Генеральный прокурор Украины…
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