Луценко визнав, що посол США не давала йому «список недоторканних»

Генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о котором он рассказывал ранее.

В интервью изданию "Бабель" Луценко рассказал о деталях этой встречи с послом.

Встреча была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Она проходила не с глазу на глаз. Она была не одна, и я был не один. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Каско. Дело в том, что господин Каско прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова – в этом были признаки злоупотребления, – сообщил Луценко.

Он отметил, что по ее словам, Каско был выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировала бы антикоррупционеров.

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"Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам", – заявил генпрокурор.

Он добавил, что взял листок, записал озвученные фамилии и попросил продиктовать перечень "неприкасаемых персон".

Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; ранее такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (прежнее название улицы Сикорского, где находится посольство США). Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие, – сказал Луценко.

В чем заключается скандал между Луценко и Йованович?Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill сделал сенсационное заявление. Вроде, американская посол в Украине Мари Йованович в свое время дала ему список лиц, которых нельзя привлекать к уголовной ответственности. Но украинский генпрокурор, по его словам, с гневом отверг эту бумажку с фамилиями и заявил госпожа посол, что его ведомство ничто не остановит на пути к установлению справедливости.

Обновлено в 08:20 Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о недавнем скандале с участием посла США в Украине Мари Йованович.

Обновлено в 09:16 На встрече в Генпрокуратуре в январе 2017 года Йованович интересовалась делом Виталия Касько.