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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 09:16
· США · Прокурор · Посол
Луценко визнав, що посол США не давала йому «список недоторканних»

Луценко визнав, що посол США не давала йому «список недоторканних» (6 новостей)

«Юрій Луценко розповів про деталі зустрічі з послом США Марі Йованович»

Генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о котором он рассказывал ранее.

В интервью изданию "Бабель" Луценко рассказал о деталях этой встречи с послом.

Встреча была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Она проходила не с глазу на глаз. Она была не одна, и я был не один. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Каско. Дело в том, что господин Каско прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова – в этом были признаки злоупотребления, – сообщил Луценко.

Он отметил, что по ее словам, Каско был выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировала бы антикоррупционеров.

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"Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам", – заявил генпрокурор.

Он добавил, что взял листок, записал озвученные фамилии и попросил продиктовать перечень "неприкасаемых персон".

Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; ранее такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (прежнее название улицы Сикорского, где находится посольство США). Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие, – сказал Луценко.

В чем заключается скандал между Луценко и Йованович?Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill сделал сенсационное заявление. Вроде, американская посол в Украине Мари Йованович в свое время дала ему список лиц, которых нельзя привлекать к уголовной ответственности. Но украинский генпрокурор, по его словам, с гневом отверг эту бумажку с фамилиями и заявил госпожа посол, что его ведомство ничто не остановит на пути к установлению справедливости.

Обновлено в 08:20 Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о недавнем скандале с участием посла США в Украине Мари Йованович.

Обновлено в 09:16 На встрече в Генпрокуратуре в январе 2017 года Йованович интересовалась делом Виталия Касько.

ФОТО К НОВОСТИ: «Луценко визнав, що посол США не давала йому «список недоторканних»»
Фото Луценко визнав, що посол США не давала йому «список недоторканних»
Фото Луценко о скандале с послом США: Списка не было
Фото Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкосновенных"
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Главком Главком  ·  18.04.19, 04:49 Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому «список недоторканих» осіб, про що він заявляв раніше. Про це генпрокурор розповів в інтерв'ю…
UAinfo UAinfo  ·  18.04.19, 06:00 Юрій Луценко розповів про деталі зустрічі з послом США Марі Йованович.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.04.19, 08:00 Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович не давала ему списка лиц, которых нельзя преследовать, но беспокоилась, что дело против Виталия Касько…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.04.19, 08:20 Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о недавнем скандале с участием посла США в Украине Мари Йованович.
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Телеграф Телеграф  ·  18.04.19, 09:16 На встрече в Генпрокуратуре в январе 2017 года Йованович интересовалась делом Виталия Касько.
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