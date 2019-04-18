  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Луценко визнав, що посол США не давала йому "список недоторканних"
Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Видео · США · Встреча
Луценко визнав, що посол США не давала йому "список недоторканних"

Луценко визнав, що посол США не давала йому "список недоторканних" (5 новостей и 2 видео)

«Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому cписок недоторканних осіб, про що він заявляв…»

Посол США Мари Йованович не передавала генпрокурору Юрию Луценко список с фамилиями людей, которых попросила "не преследовать", но озвучила эти фамилии в устной форме.

Об этом Луценко сказал в интервью Натальи Влащенко.

"Она пришла с конкретным вопросом относительно конкретной фамилии. Сказала, что этот человек представляет собой очень известного антикоррупционера, преследование которого бросает тень на наши коррупционные усилия. Это - [бывший заместитель генпрокурора Виталий] Касько, у которого тогда обнаружили квартиру, которую он, по некоторым данным, получил не совсем законно. Человек мог получить служебную квартиру. Но прописывать туда свою маму, которая никогда со Львова не уезжала, было незаконно. Я это объяснил...

Далее начались разговоры о других активистах. Я прервал посла, взял листок бумаги и записал озвученные фамилии. Говорю: "Раньше такие списки писали на Банковой. Вы хотите теперь их писать на Танковой [улице, где расположено посольство США]? Пока я генпрокурор, мне это не нужно". И разорвал эту бумажку. После этого она пошла", - сказал Луценко.

Порту – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Порту – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

На просьбу назвать другие фамилии, Луценко сказал: "В этом нет смысла".

После этого президент Петр Порошенко заявил о своей поддержке Йованович.

ФОТО К НОВОСТИ: «Луценко визнав, що посол США не давала йому "список недоторканних"»
Фото Луценко открестился от "списка неприкосновенных" от посольства США
Фото Луценко рассказал о встрече с Йованович: список "неприкасаемых" написал сам
Фото У Луценко заявили, что список посла США был устный
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  18.04.19, 08:22 Юрий Луценко / УНИАН Посол США в Украине Мари Йованович не передавала "список неприкасаемых" лиц, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. В интервью изданию Бабель он рассказал детали...
iPress iPress  ·  18.04.19, 11:19 Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому "cписок недоторканних" осіб, про що він заявляв раніше.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.04.19, 11:44 Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган пояснила ситуацию с так называемым списком неприкасаемых от посла США в Украине Мари Йованович и опубликовала видео интервью Юрия Луценко американскому изданию The…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Конституционный суд отложил рассмотрение закона о люстрации - СМИ

Конституционный суд отложил рассмотрение закона о люстрации - СМИ
Степан Бандера - герой для некоторого процента украинцев, - Зеленский

Степан Бандера - герой для некоторого процента украинцев, - Зеленский
Луценко визнав, що посол США не давала йому &quot;список недоторканних&quot;

Луценко визнав, що посол США не давала йому "список недоторканних"
Зеленский рассказал, с кем не готов создавать коалицию

Зеленский рассказал, с кем не готов создавать коалицию
&quot;Нам это выгодно&quot;. Зеленский хочет успеть распустить Верховную Раду, но обещает не ломать закон

"Нам это выгодно". Зеленский хочет успеть распустить Верховную Раду, но…
Луценко визнав, що посол США не давала йому «список недоторканних»

Луценко визнав, що посол США не давала йому «список недоторканних»
Коломойский: &quot;Когда победит Зеленский, я вернусь в Украину&quot;

Коломойский: "Когда победит Зеленский, я вернусь в Украину"
Луценко признался, что приврал слегка

Луценко признался, что приврал слегка
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Военного задержали за продажу наркотиков

Военного задержали за продажу наркотиков
Фукусима-1. Изъятие топлива и возвращение жителей

Фукусима-1. Изъятие топлива и возвращение жителей
Сломали мозги: экс-регионал феерично опозорился на КремльТВ

Сломали мозги: экс-регионал феерично опозорился на КремльТВ
«Нафтогаз» з травня підвищує ціну газу для населення на 1,14 грн за куб. м

«Нафтогаз» з травня підвищує ціну газу для населення на 1,14…
В УПЦ (МП) заявили про захоплення храму на Рівненщині парафіянами Помісної церкви

В УПЦ (МП) заявили про захоплення храму на Рівненщині парафіянами…
Новая Mazda CX-5 получила модификацию с дизельным двигателем

Новая Mazda CX-5 получила модификацию с дизельным двигателем
&quot;Потоп&quot; в Харькове. Стало известно, когда местным жителям включат горячую воду

"Потоп" в Харькове. Стало известно, когда местным жителям включат горячую…
Жительница Днепропетровщины пыталась продать в РФ персональные данные 1,5 миллионов украинцев, - ФОТО, ВИДЕО

Жительница Днепропетровщины пыталась продать в РФ персональные данные 1,5 миллионов…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.