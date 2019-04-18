Луценко визнав, що посол США не давала йому "список недоторканних" (5 новостей и 2 видео) «Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому cписок недоторканних осіб, про що він заявляв…»

Посол США Мари Йованович не передавала генпрокурору Юрию Луценко список с фамилиями людей, которых попросила "не преследовать", но озвучила эти фамилии в устной форме.

Об этом Луценко сказал в интервью Натальи Влащенко.

"Она пришла с конкретным вопросом относительно конкретной фамилии. Сказала, что этот человек представляет собой очень известного антикоррупционера, преследование которого бросает тень на наши коррупционные усилия. Это - [бывший заместитель генпрокурора Виталий] Касько, у которого тогда обнаружили квартиру, которую он, по некоторым данным, получил не совсем законно. Человек мог получить служебную квартиру. Но прописывать туда свою маму, которая никогда со Львова не уезжала, было незаконно. Я это объяснил...

Далее начались разговоры о других активистах. Я прервал посла, взял листок бумаги и записал озвученные фамилии. Говорю: "Раньше такие списки писали на Банковой. Вы хотите теперь их писать на Танковой [улице, где расположено посольство США]? Пока я генпрокурор, мне это не нужно". И разорвал эту бумажку. После этого она пошла", - сказал Луценко.

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На просьбу назвать другие фамилии, Луценко сказал: "В этом нет смысла".

После этого президент Петр Порошенко заявил о своей поддержке Йованович.