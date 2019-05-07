Луценко выгородил Порошенко, который не явился на допрос

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко готов дать свои показания по делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия, и следователи должны согласовывать с ним график допросов. «Я знаю позицию президента: он готов еще раз повторить свои свидетельства в качестве свидетеля о событиях на Майдане, в которых он принимал участие и которые ему известны. Если это поможет, наконец, на пятый год следствия Горбатюку (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк — Ред.) завершить дела, которые ждет общество, то президент повторно даст показания, которые от него требуют следователи», — сказал Луценко журналистам во вторник. «Думаю, что принимая во внимание статус главы государства, следователи должны были бы согласовать с ним график. Я знаю, что президент готов это сделать в любой день, начиная с сегодняшнего, но в то время, когда у него нет официальных мероприятий. Это очевидно», — добавил генпрокурор, которого цитирует Интерфакс-Украина. Он напомнил, что следователи из департамента спецрасследований допрашивали Порошенко в минувшем году на территории администрации президента. «Почему они не взяли у него подпись (под протоколом допроса — Ред.), для меня это загадка. Почему Горбатюк вспомнил об этом через год — для меня не загадка, потому что он так болезненно реагирует на критику со стороны главы государства и таким административным путем хочет ему „отблагодарить“... Поэтому, мне кажется, Горбатюк в данном случае просто кормит свое эго, а не добивается справедливости. Вспомнить об отсутствующей подписи на протоколе через год, согласитесь, выглядит не очень хорошо», — сказал Луценко.

Обновлено в 13:45 В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что действуйющий президент Петр Порошенко не явился на допрос. Как сообщает УНН, допрос Петра Алексеевича должен был состояться сегодня, 7 мая, в Управлении специальных расследований по делам Майдана. Руководитель управления Сергей Горбатюк сообщил, что Порошенко…

Обновлено в 13:59 Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Петр Порошенко готов дать показания по делам о событиях Революции Достоинства в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия.