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Капитал Капитал · · Обновлено в 13:59
· Президент Украины · Допрос · Прокурор
Луценко выгородил Порошенко, который не явился на допрос

Луценко выгородил Порошенко, который не явился на допрос (11 новостей)

«Генпрокурор прокомментировал неявку действующего президента на допрос в ГПУ»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко готов дать свои показания по делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия, и следователи должны согласовывать с ним график допросов. «Я знаю позицию президента: он готов еще раз повторить свои свидетельства в качестве свидетеля о событиях на Майдане, в которых он принимал участие и которые ему известны. Если это поможет, наконец, на пятый год следствия Горбатюку (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк — Ред.) завершить дела, которые ждет общество, то президент повторно даст показания, которые от него требуют следователи», — сказал Луценко журналистам во вторник. «Думаю, что принимая во внимание статус главы государства, следователи должны были бы согласовать с ним график. Я знаю, что президент готов это сделать в любой день, начиная с сегодняшнего, но в то время, когда у него нет официальных мероприятий. Это очевидно», — добавил генпрокурор, которого цитирует Интерфакс-Украина. Он напомнил, что следователи из департамента спецрасследований допрашивали Порошенко в минувшем году на территории администрации президента. «Почему они не взяли у него подпись (под протоколом допроса — Ред.), для меня это загадка. Почему Горбатюк вспомнил об этом через год — для меня не загадка, потому что он так болезненно реагирует на критику со стороны главы государства и таким административным путем хочет ему „отблагодарить“... Поэтому, мне кажется, Горбатюк в данном случае просто кормит свое эго, а не добивается справедливости. Вспомнить об отсутствующей подписи на протоколе через год, согласитесь, выглядит не очень хорошо», — сказал Луценко.

Обновлено в 13:45 В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что действуйющий президент Петр Порошенко не явился на допрос. Как сообщает УНН, допрос Петра Алексеевича должен был состояться сегодня, 7 мая, в Управлении специальных расследований по делам Майдана. Руководитель управления Сергей Горбатюк сообщил, что Порошенко…

Обновлено в 13:59 Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Петр Порошенко готов дать показания по делам о событиях Революции Достоинства в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия.

ФОТО К НОВОСТИ: «Луценко выгородил Порошенко, который не явился на допрос»
Фото Порошенко не пришел на допрос по делу Майдана в Генпрокуратуру
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Газета День Газета День  ·  07.05.19, 11:10 7 мая действующий президент Украины Петр Порошенко не пришел в Генпрокуратуру на допрос по делу Майдана Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Общественное".…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.05.19, 11:36 Президент Петр Порошенко готов прийти на допрос по делу Майдана в любое время, когда не будет принимать участие в официальных мероприятиях. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко после принесения присяги…
Комментарии Комментарии  ·  07.05.19, 11:47   Генпрокуратура  намерена повторно вызвать Порошенко на допрос Петр Порошенко не пришел на допрос по делам о преступлениях против евромайдановцев в Генеральную прокуратуру, куда он был вызван 6 мая,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.05.19, 12:12 Следователь прокуратуры не согласовал график президента Петра Порошенко, поэтому он не явился сегодня на допрос в ГПУ
ТСН ТСН  ·  07.05.19, 12:36 Генпрокурор прокомментировал неявку действующего президента на допрос в ГПУ.
Факты Факты  ·  07.05.19, 12:36 В прокуратуре ждут уточнений президента по делу о расстрелах на Майдане и подписи под протоколом допроса
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.05.19, 12:56 Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що виклик президента Петра Порошенка на допит у справі Майдану є реакцією керівника Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка на критику з боку…
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  07.05.19, 13:45 В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что действуйющий президент Петр Порошенко не явился на допрос. Как сообщает УНН, допрос Петра Алексеевича должен был состояться сегодня, 7 мая, в Управлении…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.05.19, 13:59 Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Петр Порошенко готов дать показания по делам о событиях Революции Достоинства в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия.
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