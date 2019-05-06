Луценко: Я готов к отставке, но не вижу оснований писать заявление

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не собирается писать заявление об отставке. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Киевском еврейском форуме, передает корреспондент УНН.

"Я не люблю свою должность, и мне очень трудно работается на ней в силу многих причин, в основном потому, что наше общество и СМИ считают, что слово Генеральный означает Всемогущий", - сказал Луценко. По его словам, даже при оценках плохой борьбы с коррупцией все претензии идут в ГПУ, а не в орган власти с однокоренным словом - "антикоррупционного бюро". "На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке. Закон о прокуратуре предусматривает изменение прокурора только в двух случаях - когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки ", - отметил генпрокурор. "Если парламент выразит мне недоверие, я это восприму абсолютно нормально, спокойно, и готов к этому. Сбор подписей за мою подставку инициирован, начался, и по данным за прошлую неделю аж 19 подписей собрано. Как только будет 150 - поговорим отдельно", - добавил он. Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому собственной отставке.