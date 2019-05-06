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Луценко: Я готов к отставке, но не вижу оснований писать заявление

Луценко: Я готов к отставке, но не вижу оснований писать заявление (6 новостей)

«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не видит причин для своей отставки, однако готов покинуть свой пост»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не собирается писать заявление об отставке. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Киевском еврейском форуме, передает корреспондент УНН.

"Я не люблю свою должность, и мне очень трудно работается на ней в силу многих причин, в основном потому, что наше общество и СМИ считают, что слово Генеральный означает Всемогущий", - сказал Луценко. По его словам, даже при оценках плохой борьбы с коррупцией все претензии идут в ГПУ, а не в орган власти с однокоренным словом - "антикоррупционного бюро". "На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке. Закон о прокуратуре предусматривает изменение прокурора только в двух случаях - когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки ", - отметил генпрокурор. "Если парламент выразит мне недоверие, я это восприму абсолютно нормально, спокойно, и готов к этому. Сбор подписей за мою подставку инициирован, начался, и по данным за прошлую неделю аж 19 подписей собрано. Как только будет 150 - поговорим отдельно", - добавил он. Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому собственной отставке.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 13:47 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не видит причин для своей отставки, однако готов покинуть свой пост.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.05.19, 13:47 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не видит причин для своей отставки, однако готов покинуть свой пост.
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 14:07 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не видит оснований писать заявление об отставке. Об этом Луценко заявил во время общения с журналистами, трансляцию вел "112 Украина". "На данный момент я не…
ForUm ForUm  ·  06.05.19, 14:35 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом Луценко сказал журналистам во время Киевского…
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Комментарии Комментарии  ·  06.05.19, 14:52 Генпрокурор готов к возможной отставке Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не видит оснований писать заявление об отставке. Об этом Луценко заявил во время общения с журналистами. "На данный момент…
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