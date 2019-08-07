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Луческу опроверг свое появление в "Динамо"

Луческу опроверг свое появление в "Динамо" (4 новости)

«Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу не собирается возглавлять киевское Динамо. Об этом румынский тренер сказал в интерью сайта Football.ua.К слову,…»

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу имеет шанс возглавить Динамо.

Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Киевляне уже сообщили 74-летнему специалисту о своем желании видеть его на этом ответственном посту, которую сейчас занимает Александр Хацкевич.

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Также Луческу будет присутствовать на матче третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером. Классическое состоится 10 августа, начало в 17:00.

Румынский тренер возглавлял донецкий клуб в течение 12 лет (2004-2016) и получил 8 кубков чемпионов Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

ФОТО К НОВОСТИ: «Луческу опроверг свое появление в "Динамо"»
Фото "Луческу возглавит "Динамо" – румынская пресса
Фото Луческу опроверг свое появление в "Динамо"
Фото Луческу опроверг информацию о своем появлении в "Динамо"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.08.19, 23:05 Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу не собирается возглавлять киевское "Динамо". Об этом румынский тренер сказал в интерью сайта Football.ua.К слову, сенсационную новость о появлении 74-летнего Луческу…
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