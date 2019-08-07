Луческу опроверг свое появление в "Динамо"

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу имеет шанс возглавить Динамо.
Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.
Киевляне уже сообщили 74-летнему специалисту о своем желании видеть его на этом ответственном посту, которую сейчас занимает Александр Хацкевич.
Также Луческу будет присутствовать на матче третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером. Классическое состоится 10 августа, начало в 17:00.
Румынский тренер возглавлял донецкий клуб в течение 12 лет (2004-2016) и получил 8 кубков чемпионов Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.