Луганских врачей зовут в Москву лечить Covid – СМИ

Луганским врачам, которые лечат больных COVID-19, предлагают ехать работать в Москву. Об этом пишет проект Радио Свобода "Донбасс.Реалии", ссылаясь на луганских медиков. По словам одного из врачей, в Москве предлагают ставку в размере около 100 тыс. рублей (около 35 тыс. грн) и доплату. Размер доплаты варьируется в зависимости от должности: врачам – 80 тыс. рублей, медсестрам – 50 тыс. и санитарам – 30 тыс. (28, 18 и 11 тыс грн соответственно). "Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков – кто говорит, что на все лето, кто – на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место. Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически", – говорит один из медиков. "По словам коллеги со скорой, кооторой предлагали, на скорой – другие цифры: надбавка около 25% от зп. Она говорит, что кидают – обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена", – рассказала также врач. В то же время, есть и те, кто соглашается...