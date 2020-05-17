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Луганских врачей зовут в Москву лечить Covid – СМИ

Луганских врачей зовут в Москву лечить Covid – СМИ (3 новости)

«В оккупированном Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусной болезнью, начали предлагать временные контракты в Москве»

Луганским врачам, которые лечат больных COVID-19, предлагают ехать работать в Москву. Об этом пишет проект Радио Свобода "Донбасс.Реалии", ссылаясь на луганских медиков. По словам одного из врачей, в Москве предлагают ставку в размере около 100 тыс. рублей (около 35 тыс. грн) и доплату. Размер доплаты варьируется в зависимости от должности: врачам – 80 тыс. рублей, медсестрам – 50 тыс. и санитарам – 30 тыс. (28, 18 и 11 тыс грн соответственно). "Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков – кто говорит, что на все лето, кто – на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место. Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически", – говорит один из медиков. "По словам коллеги со скорой, кооторой предлагали, на скорой – другие цифры: надбавка около 25% от зп. Она говорит, что кидают – обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена", – рассказала также врач. В то же время, есть и те, кто соглашается...

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Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 20:48 В оккупированном Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусной болезнью, начали предлагать временные контракты в Москве.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 21:11   В оккупированном Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусом, начали предлагать временные контракты в Москве, сообщает Радио Свобода.   По словам медика луганской больницы, предложения…
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