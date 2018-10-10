Лукашенко: Говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским послом Михаилом Бабичем заявил, что его страна стала суверенным и независимым государством благодаря устремлениям своего народа. Возможность ее вхождения в состав России в XXI веке выглядит смешно, заявил он, сообщает агентство БЕЛТА. По словам лидера республики, независимой Беларуси всегда хотело и российское руководство. «В XXI веке говорить, как они пишут там, об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России», — подчеркнул Лукашенко. Он напомнил о референдуме 1995 года, в рамках которого перед гражданами Беларуси поставили вопрос, стоит ли Минску повернуться лицом к Западу или ему следует остаться в союзнических отношениях с Москвой. «И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения», — заявил он, заверив, что сейчас белорусский народ видит в России близкого союзника.