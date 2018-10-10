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Лукашенко: Говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно

Лукашенко: Говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно (6 новостей)

«Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что говорить о включении Беларуси в состав России смешно»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским послом Михаилом Бабичем заявил, что его страна стала суверенным и независимым государством благодаря устремлениям своего народа. Возможность ее вхождения в состав России в XXI веке выглядит смешно, заявил он, сообщает агентство БЕЛТА. По словам лидера республики, независимой Беларуси всегда хотело и российское руководство. «В XXI веке говорить, как они пишут там, об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России», — подчеркнул Лукашенко. Он напомнил о референдуме 1995 года, в рамках которого перед гражданами Беларуси поставили вопрос, стоит ли Минску повернуться лицом к Западу или ему следует остаться в союзнических отношениях с Москвой. «И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения», — заявил он, заверив, что сейчас белорусский народ видит в России близкого союзника.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  10.10.18, 18:01 Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что говорить о включении Беларуси в состав России смешно.
Украинская правда Украинская правда  ·  10.10.18, 18:12 Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что его страна суверенная и независимая, и что он никогда не получал от России никаких предложений о присоединении.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.10.18, 18:42 Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что говорить о включении Беларуси в состав России смешно
Хвиля Хвиля  ·  10.10.18, 19:03 Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что говорить о включении Беларуси в состав России смешно. Об этом глава государства заявил во время встречи с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.10.18, 20:27 Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что время работы Михаила Бабича в должности нового посла России в Беларуси станет "периодом расцвета двусторонних отношений"
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