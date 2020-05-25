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Лукашенко хочет обсудить с главой КНР совместное ракетостроение

Лукашенко хочет обсудить с главой КНР совместное ракетостроение (3 новости)

«Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с главой КНР Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения. Соответстующий сюжет был показан 24 мая в эфире телеканала ОНТ. Отмечается, что 22 мая Лукашенко посетил опытно-испытательный участок под Минском, где ему должили о развитии ракетостроения в стране. На данный момент в Беларуси освоена сборка китайских ракет и идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко поставил задачу разработать белорусскую ракету, и разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец. "Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", − сказал он. При этом председатель Государственного военно-промышленного ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.05.20, 02:03 Во время посещения "ОКБ ТСП" Лукашенко потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 км, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 03:43 Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения.
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