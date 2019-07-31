Лукашенко и Зеленский по телефону обсудили ситуацию на Донбассе (5 новостей) «Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины»

“Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес Главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире. Александр Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран”, — говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что Зеленский подробно рассказал Президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки. Белорусский лидер заверил, что Минск продолжит прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженицу мирных инициатив и процессов.

Лукашенко также поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе.

Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Зеленский поздравил Лукашенко с проведением II Европейских игр, подчеркнув, что в Украине следили и за ходом соревнований и за выступлением своих спортсменов. Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной.

“В финале разговора Александр Лукашенко пригласил Президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля направил приглашение Президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире.

Обновлено в 14:01 Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины

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