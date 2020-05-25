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Лукашенко намерен сформировать новое правительство до выборов

Лукашенко намерен сформировать новое правительство до выборов (3 новости)

«В понедельник, 25 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении сформировать новое правительство до президентских выборов в Беларуси. Они…»

В понедельник, 25 мая, лидер Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении сформировать новое правительство до президентских выборов. Об этом сообщает издание DW.

По словам белорусского президента, выборы должны состояться 9 августа 2020 года. При этом Лукашенко назвал объявление нового состава Кабинета министров принципиальным вопросом - "чтобы люди видели, с кем мы будем работать".

"Мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов... А то что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь", - отметил он.

Подчеркнем, члены нынешнего правительства Беларуси занимают свои должности с 18 августа 2018 года. Перед этим Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова за невыполнение указаний главы государства.

Таким образом, действующий президент Беларуси идет на шестой срок президентства. В первый раз его выбрали на этот пост в 1994 году.

Как сообщалось, 8 мая стало известно, что президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).

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