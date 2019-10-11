  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь
Политика
Капитал Капитал ·
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь (5 новостей)

«Лукашенко уверен в осуществлении всех белорусско-украинских проектов»

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Минск в любое удобное для него время. Приглашение он направил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. «Президент пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время», — говорится в сообщении. Лукашенко поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире на II Форуме регионов Беларуси и Украины, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества. «Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога», — подчеркнул президент РБ. Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства. «Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов», — отметил глава государства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь»
Фото Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь
Фото Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь
Фото Лукашенко пригласил Зеленского официально посетить Беларусь
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  11.10.19, 11:55 Александр Лукашенко ждет Владимира Зеленского с официальным визитом в Беларусь в любое удобное для него время.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.19, 11:55 Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Минск в любое удобное для него время. Приглашение он направил в благодарственном письме, которое адресовал…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.19, 12:02 Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.
ТСН ТСН  ·  11.10.19, 14:02 Лукашенко уверен в осуществлении всех белорусско-украинских проектов.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь
Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно с бизнесменом из РФ ради бизнеса и отзыва посла в Украине

Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно…
План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит в Лондон

План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит…
Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин

Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин
Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет &quot;Укроборонрома&quot;

Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонрома"
Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ

Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ
Портнов вызвал Порошенко на публичные дебаты

Портнов вызвал Порошенко на публичные дебаты
Политик времен президенства Януковича вернулся в Украину

Политик времен президенства Януковича вернулся в Украину
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нобелевский комитет раскритиковали за присуждение премии австрийскому писателю

Нобелевский комитет раскритиковали за присуждение премии австрийскому писателю
Невероятные места на нашей планете, где красками правит мир

Невероятные места на нашей планете, где красками правит мир
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон

А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами…
&quot;Спал с Роналдо чаще, чем с женой&quot; - Роберто Карлос

"Спал с Роналдо чаще, чем с женой" - Роберто Карлос
В Харькове обсудили внедрение услуг раннего вмешательства

В Харькове обсудили внедрение услуг раннего вмешательства
Чиновник МИД спрогнозировал, когда могут состояться выборы на Донбассе

Чиновник МИД спрогнозировал, когда могут состояться выборы на Донбассе
Активисты отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали содержимое по асфальту

Активисты отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали содержимое…
Зеленского под одесской филармонией встречал &quot;Штаб сопротивления капитуляции&quot;, - ФОТО

Зеленского под одесской филармонией встречал "Штаб сопротивления капитуляции", - ФОТО
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.