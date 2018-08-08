Лукашенко решил легализовать онлайн-казино

Президент Белоруси Александр Лукашенко подписал указ, легализующий игорную деятельность в интернете. Об этом сообщает агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

При этом увеличивается возраст для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Соответствующий указ №305 Лукашенко подписал 7 августа.

Указ легализирует организацию и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино). Для этого установлены особенности лицензирования и налогообложения этой деятельности, а также определены требования и условия:

организация азартных игр только на основании специального разрешения (лицензии);

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наличие гарантийного депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в сети Интернет;

предоставление налоговым органам удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и подключение такого заведения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса;

проведение идентификации физических лиц - посетителей виртуальных игорных заведений.