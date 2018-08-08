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Лукашенко решил легализовать онлайн-казино

Лукашенко решил легализовать онлайн-казино (4 новости)

«Президент Беларуси Александр Лукашенко легализировал игорную деятельность в интернете»

Президент Белоруси Александр Лукашенко подписал указ, легализующий игорную деятельность в интернете. Об этом сообщает агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

При этом увеличивается возраст для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Соответствующий указ №305 Лукашенко подписал 7 августа.

Указ легализирует организацию и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино). Для этого установлены особенности лицензирования и налогообложения этой деятельности, а также определены требования и условия:

организация азартных игр только на основании специального разрешения (лицензии);

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наличие гарантийного депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в сети Интернет;

предоставление налоговым органам удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и подключение такого заведения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса;

проведение идентификации физических лиц - посетителей виртуальных игорных заведений.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 06:52 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который легализует игорную деятельность в интернете. Об этом сообщает БЕЛТА.Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.18, 07:51 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, легализующий игорную деятельность в интернете. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства. При этом увеличивается…
Подробности Подробности  ·  08.08.18, 08:04 Президент Беларуси Александр Лукашенко легализировал игорную деятельность в интернете
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