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Лунин может перейти в аренду в Альмерию (5 новостей) «Правда, только на правах аренды»

Андрея Лунина могут снизить в классе. Украинский голкипер "Реала" может продолжить карьеру во втором по престижности дивизионе Испании Сегунде.

Зарубежная пресса сватает вратаря в "Альмерию". Эта команда борется за выход в Примеру.

Сейчас Лунин находится в аренде в "Вальядолиде". Уже четыре месяца Андрей ждет свой дебют.

Андрей Лунин

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Украинец имеет статус резервного голкипера. Это не устраивает ни Лунина, ни его клуб "Реал". Молодому вратарю нужна игровая практика, поэтому Андрею ищут новую команду.

Смотрите видео о переходе Андрея Лунина: