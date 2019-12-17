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Лунин может перейти в аренду в Альмерию

Лунин может перейти в аренду в Альмерию (5 новостей)

«Правда, только на правах аренды»

Андрея Лунина могут снизить в классе. Украинский голкипер "Реала" может продолжить карьеру во втором по престижности дивизионе Испании Сегунде.

Зарубежная пресса сватает вратаря в "Альмерию". Эта команда борется за выход в Примеру.

Сейчас Лунин находится в аренде в "Вальядолиде". Уже четыре месяца Андрей ждет свой дебют.

Андрей Лунин

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Украинец имеет статус резервного голкипера. Это не устраивает ни Лунина, ни его клуб "Реал". Молодому вратарю нужна игровая практика, поэтому Андрею ищут новую команду.

Смотрите видео о переходе Андрея Лунина:

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  17.12.19, 18:25 Правда, только на правах аренды
Sport.ua Sport.ua  ·  17.12.19, 18:40 Украинец может провести первый матч в сезоне за клубную команду
Sport.ua Sport.ua  ·  17.12.19, 19:12 Украинский вратарь может продолжить карьеру в клубе Сегунды
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.12.19, 21:20 Голкиперу нужна игровая практика.
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Лунин может перейти в аренду в Альмерию

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