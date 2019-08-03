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Лунин может провести сезон в Вальядолиде

Лунин может провести сезон в Вальядолиде (4 новости)

«Украинец снова отправится в аренду»

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".

Сообщает "Трибуна".

Переговоры находятся на продвинутой стадии, 20-летний украинец очень близок к подписанию контракта с "Вальядолидом".

"Леганес" и "Бетис", похоже, ослабли в своем желании заполучить вратаря.

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Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан уже решил, что он останется только с Тибо Куртуа и Кейлором Навасом в качестве вратарей.

"Реал" не хочет, чтобы Лунин оставался без практики.

Президенты клубов Роналдо и Флорентино Перес находятся в хороших отношениях, что может ускорить переход.

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Sport.ua Sport.ua  ·  03.08.19, 17:10 Переговорный процесс находится в самом разгаре
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.08.19, 18:38 Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может провести следующий сезон в Вальядолид. Об этом сообщает Diario de Valladolid. Согласно информации источника, переговоры сторон скоро перейдут в завершающую…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.08.19, 19:20 Украинец снова отправится в аренду.
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