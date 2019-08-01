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Лунный календарь стрижек на август 2019: интересные советы

Лунный календарь стрижек на август 2019: интересные советы (4 новости)

«Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха, избежать проблем и неурядиц»

Выходные и праздники в августе 2019 ждут все украинцы. Сколько же будем отдыхать в последний месяц лета? В этом поможет разобраться календарь на август 2019.

В этом месяце украинцы, которые работают пять дней в неделю, будут иметь десять выходных. Соответственно, рабочих дней будет 21. Это следует из статьи 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни в Украине.

Отметим, что суббот в августе будет пять, а воскресений - четыре. Еще один дополнительный выходной мы получим в понедельник, 26 августа. Дело в том, что День Независимости Украины - главный государственный праздник - в этом году выпадает на субботу (24 августа). Поэтому, согласно закону, выходной день будет перенесен именно на понедельник. Предпраздничный день, 23 августа, будет укорочен на 1 час. В этот день, кстати, празднуется День Государственного Флага Украины.

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Календарь на август 2019

Среди профессиональных праздников в августе можно выделить такие, как День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (4 августа), День строителя (11 августа), Международный день молодежи (12 августа) и другие.

Среди религиозных праздников в августе 2019 года можно выделить, например, Курбан-байрам (11-14 августа), Преображение Господне (19 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Календарь на август 2019

Кстати, по данным опроса, который в прошлом году провел Киевский международный институт социологии (КМИС), День Независимости Украины является самым важным среди официальных праздников для 22% украинцев.

Отметим, что следующих длинных выходных после Дня Независимости (с 24 по 26 августа) украинцам придется ждать больше месяца. В понедельник, 14 октября, мы будем праздновать День защитника Украины. Поэтому есть шанс три дня провести, например, на море. Ведь это как раз так называемый "бархатный" сезон.

ФОТО К НОВОСТИ: «Лунный календарь стрижек на август 2019: интересные советы»
Фото Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься
Фото Лунный денежный календарь на август 2019 года на каждый день
Фото Выходные в августе: когда и сколько будем отдыхать (календарь)
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