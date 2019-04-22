  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни»
Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:29
· Апрель
Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни»

Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни» (6 новостей и 1 видео)

«Оксана Муха не имела возможности проголосовать»

 В воскресенье, 21 апреля, состоялся четырнадцатый выпуск 9 сезона шоу Голос країни. В Суперфинале сразились четыре тренера и четыре исполнителя: Виктория Олейник, Андрей Хайят, Карина Арсентьева и Оксана Муха.

С небольшим преимуществом победила Оксана Муха, исполнившая песню легендарной Квитки Цисык "Де ти тепер".

Второй место заняла Карина Арсентьева, но многие зрители недовольны такими результатами, называя Карину своей фавориткой. Если к подопечной Дана Балана Оксане Мухе выдвигают претензии по поводу ее скучности и однотипности, то Арсентьеву хвалят за то, что она развивалась и была разносторонней на шоу, удивляя своими образами и вокальными данными.

Так, последней песней подопечной Потапа в Суперфинале шоу стал всемирный хит Уитни Хьюстон "I will always love you". Как известно, это очень сложная по вокалу композиция, с которой, по мнению зрителей, Карина справилась "на ура".

Россию накрыл апрельский снегопад: опубликованы зрелищные фото и видео
Россию накрыл апрельский снегопад: опубликованы зрелищные фото и видео

Голос країни 2019 - Карина Арсентьева в Суперфинале впечатлила зрителей (видео: YouTube/Голос країни)

Пользователи сети оказали молодой девушке активную поддержку, сказав, что у не еще все впереди.

"Какая умничка, прям так заметно выросла со слепых прослушиваний!﻿"

"Карина, ты умница! Продолжай развиваться и достигай новых высот! Надеюсь, скоро мы тебя услышим! Твой голос - бриллиантик!﻿"

Жаль, что не победила... Ее соперница, ну реально, никак не развивалась на протяжении проекта, а Карина исполняла разные жанры!﻿"

"Она была лучше, чем Муха! Потап все равно выиграл!"﻿

"Карина, Потап - вы победители для многих! Просто продюсеры сделали ставку на Муху, и очень искусно манипулировали зрителем";

"Круто! Очень похоже на оригинальное исполнение."

Отметим, что от комментаторов досталось и стилистам шоу, которые облачили финалистов, а в частности Карину Арсентьеву в нелепый наряд.

"Едрит мадрит, рученьки из жо*оньки у стилистов! Так испортить ребенка! А победить должна была именно она!﻿"

"Невероятный голос! Льется, как ручеек в уши! А стилистов уволить к чертовой матери"

"Мама родная, кто ж ее так одел. У стилистов глаза есть?﻿"

"Спела прекрасно, но платье безвкуснейшее, так испортить милую внешность - надо еще постараться. Вообще, работа "стилистов" в этом сезоне отстойная! Многих участников просто изуродовавали!"

Ранее Оксана Муха поразила зрителей в четвертьфинале "Голоса країни" исполнением украинской народной песни "Ворожка".

Обновлено в 10:00 В финале оказались представители четверки тренеров Андрей Хайат (команда Тины Кароль), Карина Арсентьева (Потап), Виктория Олейник (Monatik), Оксана Муха (Dan Balan).Победителя выбрали посредством зрительского голосования.

Обновлено в 10:29 Оксана Муха стала победительницей шоу Голос страны / instagram.com/goloskrainy9 Украинская певица и скрипачка из Львова Оксана Муха 21 апреля победила в 9 сезоне песенного шоу Голос страны. Участница...

ФОТО К НОВОСТИ: «Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни»»
Фото Победительница "Голоса страны" рассказала, кого поддержала на выборах президента
Фото Ты - наш победитель: певица восхитила зрителей на Голосе країни
Фото Победительницей шоу "Голос країни 9" стала Оксана Муха
Фото Голос страны 9: кто такая Оксана Муха и как «вторая Квитка Цисык» смогла победить в шоу
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  22.04.19, 06:00 Оксана Муха не имела возможности проголосовать.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.04.19, 09:51 В 9-ом сезоне вокального шоу «Голос страны» победила львовянка Оксана Муха из команды Dan Balan.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.04.19, 09:54 37-річна львівська співачка Оксана Муха стала переможницею дев’ятого сезону шоу «Голос країни» на телеканалі «1+1». Результати глядацького голосування оголосили в ніч на 22 квітня.Оксана Муха виступала…
Гордон Гордон  ·  22.04.19, 10:00 37-летняя Оксана Муха из Львова была названа обладательницей титула "Голос країни" в одноименном шоу на "1+1".Победительницей шоу "Голос країни" на "1+1" стала подопечная молдавского певца и продюсера…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  22.04.19, 10:29 Оксана Муха стала победительницей шоу Голос страны / instagram.com/goloskrainy9 Украинская певица и скрипачка из Львова Оксана Муха 21 апреля победила в 9 сезоне песенного шоу Голос страны. Участница...
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня

Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня
Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину

Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину
Украинцы в Польше пришли на избирательные участки

Украинцы в Польше пришли на избирательные участки
Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина &quot;заминировал&quot; избирательный участок

Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок
Польша предлагает отменить плату за роуминг в ЕС для стран Восточного партнерства

Польша предлагает отменить плату за роуминг в ЕС для стран…
Британский разведывательный корабль вошел в Босфор

Британский разведывательный корабль вошел в Босфор
Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье

Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье
Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии

Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из россиюшки верить значительно лучше: Лободу &quot;разнесли&quot; из-за Зеленского

Из россиюшки верить значительно лучше: Лободу "разнесли" из-за Зеленского
Перша реакція Кремля: Мєдвєдев сподівається на &quot;покращення взаємовідносин&quot; після перемоги Зеленського

Перша реакція Кремля: Мєдвєдев сподівається на "покращення взаємовідносин" після перемоги…
Под Киевом на берегу Днепра нашли труп со связанными руками

Под Киевом на берегу Днепра нашли труп со связанными руками
Порушення в день голосування та результати паралельного підрахунку голосів: &quot;ОПОРА&quot; (Відео)

Порушення в день голосування та результати паралельного підрахунку голосів: "ОПОРА"…
&quot;Вернулась прежняя красотка&quot;: свежее фото Каменских покорило фанатов

"Вернулась прежняя красотка": свежее фото Каменских покорило фанатов
Неожиданно: Янукович &quot;благословил&quot; Зеленского и рассказал, как надо управлять Украиной

Неожиданно: Янукович "благословил" Зеленского и рассказал, как надо управлять Украиной
ЕБА назвала 7 ожидаемых от президента первоочередных шагов

ЕБА назвала 7 ожидаемых от президента первоочередных шагов
Голос страны 9: кто такая Оксана Муха и как «вторая Квитка Цисык» смогла победить в шоу

Голос страны 9: кто такая Оксана Муха и как «вторая…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.