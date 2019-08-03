Львов - Динамо: стартовые составы

Апостроф · 03.08.19, 18:58

Стали известны стартовые составы "Львова" и киевского "Динамо" на матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, который состоится сегодня, 3 августа. Игра пройдет во Львове на стадионе "Львов Арена".