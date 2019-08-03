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Terrikon Terrikon ·
Львов - Динамо: стартовые составы

Львов - Динамо: стартовые составы (3 новости)

«Киевляне проведут матч 2-го тура УПЛ»

Для "Динамо" этот матч станет третьим в сезоне, из которых вторым во Львове.

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Sport.ua Sport.ua  ·  03.08.19, 18:53 Киевляне проведут матч 2-го тура УПЛ
Апостроф Апостроф  ·  03.08.19, 18:58 Стали известны стартовые составы "Львова" и киевского "Динамо" на матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, который состоится сегодня, 3 августа. Игра пройдет во Львове на стадионе "Львов Арена".
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