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Спорт
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:16
"Львов" уверенно одолел "Колос" в матче с удалением вратаря: видео

"Львов" уверенно одолел "Колос" в матче с удалением вратаря: видео (5 новостей)

«Львов обыграл Колос в матче 18-го тура Favbet-Лиги»

Львов взял три очка в матче с Колосом и оторвался на три пункта от Ворсклы и Карпат, которые сыграют в этом туре между собой. Колос остался на шестой строчке чемпионата Украины.

ПФК Львов — Колос 3:2 Голы: Ренан, 13, Татарков, 32 (с пенальти), Алваро, 73 — Парамонов, 29, Лысенко, 90+4

ПФК Львов: Сарнавский — Люлька, Борзенко, Гончар, Татарков — Мартан, Сабино — Пернамбуко (Бандура, 63), Алваро (Велвес, 84), Богунов — Ренан (Ныч, 78)

Колос: Волынец — Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов (Зозуля, 46) — Милько (Бондаренко, 75), Ориховский — Ильин (Нехтий, 82), Смирный, Вильхамссон — Лысенко

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Предупреждения: Богунов, Алваро, Люлька — Ильин, Мигунов, Вильхамссон, Зозуля

Удаление: Сарнавский, 60 (игра рукой за пределами штрафной площади)

Обновлено в 17:13 Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Украины

Обновлено в 18:16 Львов обыграл Колос в матче 18-го тура Favbet-Лиги

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Sport.ua Sport.ua  ·  14.12.19, 17:13 Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Украины
Телеграф Телеграф  ·  14.12.19, 18:16 Львов обыграл Колос в матче 18-го тура Favbet-Лиги
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