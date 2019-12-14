"Львов" уверенно одолел "Колос" в матче с удалением вратаря: видео

Львов взял три очка в матче с Колосом и оторвался на три пункта от Ворсклы и Карпат, которые сыграют в этом туре между собой. Колос остался на шестой строчке чемпионата Украины.

ПФК Львов — Колос 3:2 Голы: Ренан, 13, Татарков, 32 (с пенальти), Алваро, 73 — Парамонов, 29, Лысенко, 90+4

ПФК Львов: Сарнавский — Люлька, Борзенко, Гончар, Татарков — Мартан, Сабино — Пернамбуко (Бандура, 63), Алваро (Велвес, 84), Богунов — Ренан (Ныч, 78)

Колос: Волынец — Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов (Зозуля, 46) — Милько (Бондаренко, 75), Ориховский — Ильин (Нехтий, 82), Смирный, Вильхамссон — Лысенко

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Предупреждения: Богунов, Алваро, Люлька — Ильин, Мигунов, Вильхамссон, Зозуля

Удаление: Сарнавский, 60 (игра рукой за пределами штрафной площади)

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