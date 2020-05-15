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Львовская область ослабила карантин: что разрешено с 15 мая

Львовская область ослабила карантин: что разрешено с 15 мая (3 новости)

«Открывают непродовольственные рынки и летние площадки»

Во Львовской области возобновят работу вещевые рынки и будут сняты блок-посты. Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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Решение об ослаблении карантина приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Непродовольственные рынки смогут открыться при условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности, введенных для продовольственных магазинов.

С 16 мая в области прекратят работу карантинные контрольно-пропускные пункты. Также будут профинансированы регулярные пассажирские рейсы для медиков.

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По словам Козицкого, плановая госпитализация будет возобновлена не раньше 22 мая.

Вчера стало известно, как Кабмин планирует ослабить карантин после 22 мая: что станет разрешено.

Глава МОЗ Максим Степанов рассказал, какие критерии правительство использует при решении об ослаблении карантина.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  15.05.20, 14:03 Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ослабить карантин во Львовской области. С сегодняшнего дня в регионе сняли ряд ограничений и готовятся убрать карантинные блокпосты.Об этом в Facebook…
Факты Факты  ·  15.05.20, 14:49 Открывают непродовольственные рынки и летние площадки
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