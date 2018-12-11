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Львовский облсовет требует закрыть Генконсульство России во Львове (10 новостей) «Львовский облсовет утвердил областной бюджет на 2019 год с объемом доходов 14,493 млрд грн и расходов – 14,635 млрд грн»

Львовский облсовет поддержал обращение к президенту и МИД с требованием закрыть Генконсульство РФ во Львове. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Соответствующее решение принято сегодня на внеочередной сессии облсовета.

В своем обращении депутаты высказывают уверенность, что "такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, совершаемые агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины".

Львовские депутаты считают, что в сегодняшней ситуации Украина обязана усилить дипломатическое давление на РФ на всех направлениях.

Медведчук: «Украинский выбор» обжаловал в суде дискриминационное решение…

Недавно Словакия выслала из страны подозреваемого в шпионаже российского дипломата.

Обновлено в 20:14 Львовский областной совет на заседании во вторник принял решение о провозглашении 2019 года во Львовской области годом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Обновлено в 21:04 По их словам, закрытие дипведомства приведет к улучшению политической ситуации в регионе.