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Экономика и финансы
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 21:04
· Облсовет · МИД
Львовский облсовет требует закрыть Генконсульство России во Львове

Львовский облсовет требует закрыть Генконсульство России во Львове (10 новостей)

«Львовский облсовет утвердил областной бюджет на 2019 год с объемом доходов 14,493 млрд грн и расходов – 14,635 млрд грн»

Львовский облсовет поддержал обращение к президенту и МИД с требованием закрыть Генконсульство РФ во Львове. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Соответствующее решение принято сегодня на внеочередной сессии облсовета.

В своем обращении депутаты высказывают уверенность, что "такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, совершаемые агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины".

Львовские депутаты считают, что в сегодняшней ситуации Украина обязана усилить дипломатическое давление на РФ на всех направлениях.

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Недавно Словакия выслала из страны подозреваемого в шпионаже российского дипломата.

Обновлено в 20:14 Львовский областной совет на заседании во вторник принял решение о провозглашении 2019 года во Львовской области годом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Обновлено в 21:04 По их словам, закрытие дипведомства приведет к улучшению политической ситуации в регионе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  11.12.18, 15:54 Львовский облсовет утвердил областной бюджет на 2019 год с объемом доходов 14,493 млрд грн и расходов – 14,635 млрд грн.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  11.12.18, 16:34 Львовский облсовет принял обращение к Президенту и Министерству иностранных дел Украины относительно закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове.
Новое Время Новое Время  ·  11.12.18, 18:23 Львовский областной совет поддержал обращение к президенту Петру Порошенко и МИД Украины относительно закрытия Генконсульства РФ во Львове.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.12.18, 19:32 Львовский областной совет принял бюджет на 2019 год, утвердив доходы в размере 14 491,902 млн гривен и расходы в размере 14 633,803 млн гривен. Такое решение горсовет принял на сессии во вторник, сообщают…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 19:36 Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту и МИД с требованием закрыть генеральное консульство РФ во Львове.
ForUm ForUm  ·  11.12.18, 19:40 Депутаты Львовского областного совета потребовали от Президента и Министерства иностранных дел закрытия Генконсульства РФ во Львове.Соответствующее обращение принято на внеочередной сессии облсовета 11…
Комментарии Комментарии  ·  11.12.18, 19:56 Немеденное закрытие консульства приведет к улучшению политической ситуации региона, уверены депутаты Закрытия Генконсульства РФ во Львове требуют от руководителя государства и отечественного МИД депутаты…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 20:14 Львовский областной совет на заседании во вторник принял решение о провозглашении 2019 года во Львовской области годом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.12.18, 21:04 Депутаты Львовского областного совета требуют от Президента Петра Порошенко и Министерства иностранных дел Украины закрыть Генеральное консульство Российской Федерации во Львове. Соответствующее обращение…
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