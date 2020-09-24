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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 01:10
· Карантин · Больница
Ляшко назвал условие, при котором могут снова ввести жесткий карантин

Ляшко назвал условие, при котором могут снова ввести жесткий карантин (7 новостей)

«Межа (для введення локдауну – ред.) – це заповненість ліжок, зазначив Ляшко»

Власти будут вынуждены вернуть жесткий всеобщий карантин в случае заполненности всех койко-мест в больницах, выделенных для лечения коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию Новое время, опубликованном в четверг, 24 сентября. "Предел - это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса. Когда кроме "ковидных", у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями, когда неотложная помощь должна будет предоставляться уже сейчас в течение 15 минут", - сказал он. Вместе с тем, по словам главного санврача, повторное введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры.

Обновлено в 23:35 Разделение территории Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом было эффективным. Однако его эффективность зависит от местных властей. Такое заявление сделал

Обновлено в 01:10 Разделение территории Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом было эффективным.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ляшко назвал условие, при котором могут снова ввести жесткий карантин»
Фото Ляшко назвал условие, при котором могут снова ввести жесткий карантин
Фото Ляшко назвал условие жесткого карантина
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.09.20, 19:15 Введение жесткого карантина не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры
РБК Украина РБК Украина  ·  24.09.20, 21:16 Разделение территории Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом было эффективным. Однако его эффективность зависит от местных властей.Такое заявление сделал главный…
Главком Главком  ·  24.09.20, 22:29 Межа (для введення локдауну – ред.) – це заповненість ліжок, зазначив Ляшко
Новый Регион Новый Регион  ·  24.09.20, 23:02 Разделение территории Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом было эффективным. Однако его эффективность зависит от местных властей. Такое заявление сделал
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новый Регион Новый Регион  ·  24.09.20, 23:35 Разделение территории Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом было эффективным. Однако его эффективность зависит от местных властей. Такое заявление сделал
Facenews Facenews  ·  25.09.20, 01:10 Разделение территории Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом было эффективным. Однако его эффективность зависит от местных властей, передает FaceNews.ua.Такое…
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