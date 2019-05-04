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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 15:35
· Видео · АТО · Гибель · Погибший · Акция · Площадь · Май · Российская Федерация · Война
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших бойцов ВСУ

Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших бойцов ВСУ (8 новостей и 1 видео)

«Олег Ляшко предложил почтить память наших Героев»

Пророссийские силы паразитируют на памяти погибших во время Второй мировой войны, чтобы навязать мнение, что войны с Российской Федерацией у Украины сегодня нет, поэтому 9 мая нужно выйти на акцию "Украинский бессмертный полк", заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев 9 мая в 10.00 выйти на неполитическую акцию "Украинский бессмертный полк" в Киеве на Софийскую площадь. Всем участникам Ляшко предложил принести портреты украинских воинов, которые погибли на Донбассе, сообщает пресс-служба партии.

"Все мы видим, что пророссийские силы безбожно паразитируют на памяти погибших во время Второй мировой войны. Устраивают танцы на гробах и путем исторических манипуляций навязывают обществу мнение, что войны с Российской Федерацией у нас сегодня нет. Но все мы знаем, что эта война длится уже более пяти лет дольше, чем на большей части Украины продолжалась Вторая мировая. Это не гражданская война. Это 23-я война, которую Россия ведет против Украины", подчеркнул Ляшко.

Он отдельно призвал присоединится к акции ветеранов войны и волонтеров.

Акцию "Бессмертный полк" инициировали в 2012 году журналисты российского канала ТВ-2 граждане 9 мая выходят на улицы городов с портретами воевавших родственников. Такие шествия проводятся в странах бывшего СССР, а также российскими диаспорами по всему миру.

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В Киеве акция "Бессмертный полк" запланирована на 9 мая, а ней могут принять участие около 5 тыс. человек, сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Украинский писатель Андрей Курков 1 мая заявил, что на эту акцию деньги выделяет правительство РФ, и предложил пройти по городам Украины "не с портретами погибших за страну, которой больше нет", а с портретами погибших за Украину на Донбассе, пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами политзаключенных украинцев. Его инициативу поддержал министр иностранных дел Павел Климкин.

Обновлено в 15:08 Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев 9 мая выйти на неполитическую акцию «Украинская бессмертный полк». Она начнется в 10.00 на Софийской площади. Всем участникам Ляшко предложил принести портреты украинских воинов, погибших во время национально-освободительной войны в Донбассе.

Обновлено в 15:35 Олег Ляшко предложил почтить память наших Героев

ФОТО К НОВОСТИ: «Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших бойцов ВСУ»
Фото Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Фото Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Фото Ляшко призвал 9 мая выйти в Киеве на Софийскую площадь с портретами погибших в АТО
Фото Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
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Апостроф Апостроф  ·  04.05.19, 13:20 Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев 9 мая выйти на неполитическую акцию "Украинский бессмертный полк", которая начнется в 10.00 на Софийской площади.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.05.19, 13:42 Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев 9 мая выйти на неполитическую акцию "Украинский бессмертный полк", которая начнется в 10.00 на Софийской площади. Всем участникам Олег Ляшко предложил…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.05.19, 13:49 Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев 9 мая выйти на неполитическую акцию "Украинский бессмертный полк", которая начнется в 10.00 на Софийской площади.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.05.19, 15:08 Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев 9 мая выйти на неполитическую акцию «Украинская бессмертный полк». Она начнется в 10.00 на Софийской площади. Всем участникам Ляшко предложил принести…
Обозреватель Обозреватель  ·  04.05.19, 15:35 Олег Ляшко предложил почтить память наших Героев
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