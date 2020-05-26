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Ляшко рассказал, какие заведения откроются с 1 июня

Ляшко рассказал, какие заведения откроются с 1 июня (3 новости)

«Виктор Ляшко В Украине с 1 июня откроются спортзалы, бассейны и начнется посещение образовательных занятий в группе не более 10…»

На третьем этапе послабления карантина — с 1 июня откроют спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобласные перевозки, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник. "С 1 июня если будут достигнуты некоторые индикаторы эпидситуации планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы. Также начнут с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобласных перевозок автомобильным транспортом«,- сказал он. «Относительно бассейнов и спортзалов — сегодня-завтра на сайте Минздрава мы разместим рекомендации по обеспечению противоэпидемических норм. Бассейны мы ранее не рассматривали на третьем этапе выхода, но новые данные, которые появились сегодня, насчет...

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УНН УНН  ·  26.05.20, 09:47 "С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов, также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек,…
Новый Регион Новый Регион  ·  26.05.20, 09:49 Виктор Ляшко В Украине с 1 июня откроются спортзалы, бассейны и начнется посещение образовательных занятий в группе не более 10 ч«С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической
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