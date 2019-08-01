Ляшко сделал предложение Кличко, мэр Киева ответил жестом

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook. «Замечательная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия „зеленой чумы“ на Украину», — сказал Ляшко. «Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление „зеленой чумы“ на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый кверху большой палец — Ред.). Я обращаюсь ко всем остальным лидерам партий, давайте объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы», — добавил Ляшко.