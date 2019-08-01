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Ляшко сделал предложение Кличко, мэр Киева ответил жестом

Ляшко сделал предложение Кличко, мэр Киева ответил жестом (5 новостей)

«Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook. «Замечательная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия „зеленой чумы“ на Украину», — сказал Ляшко. «Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление „зеленой чумы“ на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый кверху большой палец — Ред.). Я обращаюсь ко всем остальным лидерам партий, давайте объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы», — добавил Ляшко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ляшко сделал предложение Кличко, мэр Киева ответил жестом»
Фото Ляшко сделал предложение Кличко, мэр Киева ответил жестом
Фото Ляшко объединяется с Кличко, чтобы "остановить наступление "зеленой чумы"
Фото Ляшко предложил Кличку объединиться
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Главред Главред  ·  01.08.19, 07:25 Главный “радикал” Украины — нардеп Верховной Рады VIII созыва, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко объединиться против «зеленой чумы».…
Газета День Газета День  ·  01.08.19, 09:12 Лидер Радикальной партии заявил, что объединяется с мэром Киева Об этом Олег Ляшко заявил на своей странице в социальной сети Facebook. "Великолепная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия…
Телеграф Телеграф  ·  01.08.19, 09:30 Олег Ляшко объединится с Виталием Кличко, чтобы бороться с нашествием "зеленой чумы"
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.08.19, 11:45 Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко.
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