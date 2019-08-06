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Лыскун блестяще выиграла золото чемпионата Европы

Лыскун блестяще выиграла золото чемпионата Европы (4 новости)

«Украинка не оставила шансов соперницам на вышке»

София показала лучший результат в индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки

ФОТО К НОВОСТИ: «Лыскун блестяще выиграла золото чемпионата Европы»
Фото 17-летняя Лыскун выиграла чемпионат Европы в Киеве
Фото Прыжки в воду. Лыскун выиграла для Украины второе золото на ЧЕ
Фото 17-летняя Лыскун принесла Украине второе золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  06.08.19, 19:10 Украинка не оставила шансов соперницам на вышке
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.08.19, 19:25 Украинская прыгунья в воду София Лыскун завоевала золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки на домашнем чемпионате Европы, который проходит в Киеве. 17-летняя спортсменка вышла в финал с…
Униан Униан  ·  06.08.19, 20:06 Украинка вместе с золотой наградой завоевала олимпийскую лицензию.
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