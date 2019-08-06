Лыскун блестяще выиграла золото чемпионата Европы

Корреспондент.net · 06.08.19, 19:25

Украинская прыгунья в воду София Лыскун завоевала золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки на домашнем чемпионате Европы, который проходит в Киеве. 17-летняя спортсменка вышла в финал с…