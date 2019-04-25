Американская певица Мадонна представила клип на песню Medellín из ее предстоящего альбома "Madame X". Композицию она записала с колумбийским поп-музыкантом Малумой. Клип перетекает из развлечений влюбленных в пышную свадьбу со множеством гостей. Об этом сообщает «Страна». Видео опубликовано на YouTube-канале певицы. Это ее первая песня со времен выхода Iconic в 2015 году. Полностью альбом Madame X должен выйти 14 июня 2019 года. Клип длится 6 минут 40 секунд, режиссером стала испанка Диана Кунст. Клип начинается с монолога от Мадонны, которая молится в часовне, сжимая четки. "Как я могу доверять кому-либо после многих лет разочарования и предательства?" – говорит певица. "Я никогда не буду такой, какой общество ожидает меня видеть", – шепчет она. "Я видела слишком много... Я не могу повернуть назад. Я была похищена, подвергнута пыткам, унижена и оскорблена. Но у меня все еще есть надежда. Я все еще верю в доброту людей. Слава Богу за природу. За ангелов, которые окружают меня. За дух моей мамы, которая всегда защищает. Отныне я мадам X. А мадам X любит танцевать... Потому что невозможно поразить движущуюся цель". Отметим, что чуть ли не самым резонансным моментом видео стал кадр, в котором 60-летняя певица облизывает пальцы ног 25-летнему Малуме. На него обратили свое внимание очень многие комментаторы видео. Сама песня была представлена 17 апреля. Она войдет в 14-й студийный альбом Мадонны, релиз которого намечен на 14 июня. Ранее группа Rammstein начала снимать новый клип с монахинями.