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Мадонна выпустила первый за четыре года клип

Мадонна выпустила первый за четыре года клип (3 новости и 1 видео)

«Американская певица Мадонна презентовала новый клип на композицию Медельин. Артистка сняли первый клип за последние 4 года. Композиция стала лид-синглом…»

Американская певица Мадонна представила клип на песню Medellín из ее предстоящего альбома "Madame X". Композицию она записала с колумбийским поп-музыкантом Малумой. Клип перетекает из развлечений влюбленных в пышную свадьбу со множеством гостей. Об этом сообщает «Страна». Видео опубликовано на YouTube-канале певицы. Это ее первая песня со времен выхода Iconic в 2015 году. Полностью альбом Madame X должен выйти 14 июня 2019 года. Клип длится 6 минут 40 секунд, режиссером стала испанка Диана Кунст. Клип начинается с монолога от Мадонны, которая молится в часовне, сжимая четки. "Как я могу доверять кому-либо после многих лет разочарования и предательства?" – говорит певица. "Я никогда не буду такой, какой общество ожидает меня видеть", – шепчет она. "Я видела слишком много... Я не могу повернуть назад. Я была похищена, подвергнута пыткам, унижена и оскорблена. Но у меня все еще есть надежда. Я все еще верю в доброту людей. Слава Богу за природу. За ангелов, которые окружают меня. За дух моей мамы, которая всегда защищает. Отныне я мадам X. А мадам X любит танцевать... Потому что невозможно поразить движущуюся цель". Отметим, что чуть ли не самым резонансным моментом видео стал кадр, в котором 60-летняя певица облизывает пальцы ног 25-летнему Малуме. На него обратили свое внимание очень многие комментаторы видео. Сама песня была представлена 17 апреля. Она войдет в 14-й студийный альбом Мадонны, релиз которого намечен на 14 июня. Ранее группа Rammstein начала снимать новый клип с монахинями.

ФОТО К НОВОСТИ: «Мадонна выпустила первый за четыре года клип»
Фото Мадонна выпустила первый за четыре года клип
Фото Мадонна выпустила первый за 4 года клип
Фото Лижет пальцы ног: 60-летняя Мадонна выпустила первый за 4 года клип
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.04.19, 16:25 Американская певица Мадонна презентовала новый клип на композицию Медельин. Артистка сняли первый клип за последние 4 года. Композиция стала лид-синглом с 14-го студийного альбома Madame X. Медельин записана…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.04.19, 16:26 Американская певица Мадонна презентовала новый клип на композицию Медельин. Артистка сняли первый клип за последние 4 года. Композиция стала лид-синглом с 14-го студийного альбома Madame X. Медельин записана…
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