Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке его убийства (3 новости) «Николас Мадуро утверждает, что Джон Болтон хочет потопить Венесуэлу»

Венесуэльский президент Николас Мадуро считает, что советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон замышляет его "свержение и убийство". Об этом он заявил в более чем полуторачасовом обращении на пресс-конференции в Каракасе, которую транслировал его микроблог в Тwitter.

Более того, в администрации Дональда Трампа собираются создать в Венесуэле переходное правительство и "продолжают кампанию против демократии", уверен Мадуро.

"Венесуэла не станет на колени и не сдастся", - подчеркнул он.

Политик также заявил, что Болтон держит связь с венесуэльскими ультраправыми и создает в Колумбии у границ страны "базы наемников". Колумбийские власти Мадуро назвал "пособниками США по преступному плану против Венесуэлы".

Президент страны призвал Трампа "перевернуть полную заговоров страницу истории", стать на путь "взаимоуважения и диалога", а Конгрессу США Мадуро посоветовать расследовать "террористическую деятельность" Болтона.

Джон Болтон (фото — Getty Images)